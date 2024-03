Maximale Effizienz trifft auf Benutzerfreundlichkeit: Der e07MD-5,5-3ph-ATEX Verdichter

Erleben Sie revolutionäre Auswahl mit dem neuen Seitenkanalverdichter-Konfigurator

In einer Welt, in der Präzision und Effizienz entscheidend sind, bringt unser neuer Seitenkanalverdichter-Konfigurator eine beispiellose Leichtigkeit in die Auswahl des perfekten Verdichters. Die innovative Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, schnell und effektiv den idealen Seitenkanalverdichter zu identifizieren – sei es durch die Suche nach Maximalwerten oder spezifischen Arbeitspunkten.

Die Option der Maximalwertsuche richtet sich an Nutzer, die Spitzenleistung in puncto Volumen, Druck, Leistung, Ausstattung, Geräuschemission und Stromverbrauch benötigen. Ein intuitives Dropdown-Menü führt Sie durch die Auswahlprozesse, wobei das System intelligent nur kompatible Optionen basierend auf Ihrer ersten Auswahl anzeigt.

Alternativ bietet die Arbeitspunktsuche eine zielgerichtete Lösung für spezifische Anwendungen, ob im Saug- oder Druckmodus. Hier werden Sie durch eine sorgfältig kuratierte Auswahl von Volumen- und Druckwerten geführt, um den perfekten Verdichter für Ihre speziellen Anforderungen zu finden.

Der e07MD-5,5-3ph-ATEX: Ein Seitenkanalverdichter der Spitzenklasse

Im Zentrum dieses revolutionären Auswahlprozesses steht unser e07MD-5,5-3ph-ATEX Seitenkanalverdichter. Entwickelt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, vereint dieser Verdichter hohe Leistung mit erstklassiger Effizienz. Hier sind einige seiner herausragenden Eigenschaften:

Leistungsstark und Effizient: Mit einer beeindruckenden Leistung von 5,5 kW bei 50 Hz und 6,5 kW bei 60 Hz bietet dieser Verdichter eine zuverlässige und effiziente Leistung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Vielseitige Druck- und Vakuumkapazitäten: Der e07MD-5,5-3ph-ATEX erreicht ein Vakuum von bis zu -450 mbar bei 50 Hz und -450 mbar bei 60 Hz sowie einen Druck von bis zu 650 mbar, was ihn für eine breite Palette von Anwendungen geeignet macht.

Robuste Bauweise und ATEX-Zertifizierung: Entwickelt für die anspruchsvollsten Umgebungen, erfüllt dieser Verdichter die ATEX-Anforderungen für explosive Atmosphären, was ihn zu einer sicheren Wahl in gefährdeten Bereichen macht.

Intelligente Energieverwaltung: Mit IE3-Effizienzklasse und optimiertem Stromverbrauch setzt dieser Verdichter neue Maßstäbe in der Energieeffizienz.

Direkter Zugriff und umfassende Informationen

Der Seitenkanalverdichter-Konfigurator führt Sie nicht nur zum perfekten Produkt, sondern bietet auch direkte Links zum Online-Shop und zu detaillierten Datenblättern. So haben Sie alle wichtigen Informationen und die Möglichkeit zum Kauf direkt zur Hand.

Bei der Öffnung der Benutzeroberfläche hat man die Wahl, entweder nach Maximalwerten für die Seitenkanalverdichter zu suchen oder nach spezifischen Arbeitspunkten.

Die Suche nach Maximalwerten bezieht sich auf die höchstmöglichen Leistungsparameter der Seitenkanalverdichter, wie zum Beispiel maximale Volumen- oder Druckwerte im Gas- oder im Vakuumdruck. Weitere Parameter sind Leistung, Ausstattung, Geräuschemission und Stromverbrauch.

Beginnen wir mit der Suche nach Maximalwerten. Entscheidet sich der Webseitenbesucher für die Suche nach Maximalwerten, erscheinen Eingabemöglichkeiten für das gesuchte Volumen und die gewünschte Druckdifferenz. Diese Werte können über zwei Dropdown-Felder ausgewählt werden, sodass bei Auswahl eines Feldes das andere nur noch die infrage kommenden Werte aufgrund der ersten Auswahl anzeigt. Hat der Nutzer seinen gewünschten Volumenwert bzw. Druckdifferenzwert ausgewählt, werden im unteren Bereich die passenden Seitenkanalverdichter angezeigt.

Der Nutzer kann auch nach sogenannten Arbeitspunkten seine Seitenkanalverdichter auswählen. Bei der Suche nach Arbeitspunkten wird zunächst gefragt, ob es sich um eine Saug- oder eine Druckanwendung handelt. Entsprechend dieser Wahl werden dann im nebenstehenden Auswahlfeld die Volumen- und Druckwerte für die Saugdruckkurve oder die Blasdruckkurve angezeigt. Auch hier wählt der Nutzer seinen gewünschten Arbeitspunkt in der zuvor ausgewählten Anwendungsart aus. In der Ausgabeliste werden dann alle Seitenkanalverdichter angezeigt, die den ausgewählten Arbeitspunkt in der gewählten Anwendungsart erfüllen.

Fazit:

Ein Nutzer unserer Webseite kann mithilfe der neuen Suchfunktion extrem schnell aus dem großen Angebot an Seitenkanalverdichtern den individuell passenden auswählen. Dazu muss er lediglich die gesuchten Parameter für Volumen und Druck eingeben, woraufhin eine Liste der infrage kommenden Seitenkanalverdichter erstellt wird. Die Liste ist so aufgebaut, dass der Nutzer von den Listeneinträgen direkt entweder zum Shop oder zum Datenblatt des Seitenkanalverdichters gelangen kann. In den Listeneinträgen finden sich unter anderem auch Angaben zum Volumen, zu den Druckwerten, zu Vakuumwerten sowie zu den verfügbaren Phasen des Seitenkanalverdichters.

Erleben Sie den e07MD-5,5-3ph-ATEX jetzt selbst: Zum Online-Shop und Zum Datenblatt ( https://www.skvent.de/media/DSB_e_07_MD_MOR_EX3GD-IE3_DE_22-01/DSB_e_07_MD_MOR_EX3GD-IE3_DE_22-01.pdf ).

Fazit: Schnelle Auswahl, Höchstleistung, Zuverlässigkeit

Der e07MD-5,5-3ph-ATEX Seitenkanalverdichter, gepaart mit unserem intuitiven Konfigurator, bietet Ihnen eine unübertroffene Kombination aus Leistung, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Finden Sie schnell den idealen Verdichter für Ihre Bedürfnisse und profitieren Sie von der fortschrittlichen Technik und Zuverlässigkeit unseres Produkts.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nachfolgebohrungen nördlich des Ressourcengebiets bei Kasiya im Gange Ein neues Zeitalter der Personalgewinnung in der Transportbranche