Maximale Leistung, präzise Anwendung: K03MS-0,55-1ph-ATEX II 3GD

Erleben Sie technische Überlegenheit mit dem K03MS-0,55-1ph-ATEX II 3GD für optimale Druck- und Sauganwendungen.

Der Seitenkanalverdichter K03MS-0,55-1ph-ATEX II 3GD steht an der Spitze der technologischen Entwicklung, konzipiert für präzise Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen. Mit einer Leistung von 0,55 kW bei 50 Hz und einer beeindruckenden Druckkapazität von bis zu 150 mbar, kombiniert dieser Seitenkanalverdichter robuste Bauweise mit höchster Effizienz und Betriebssicherheit. Er eignet sich perfekt für das Absaugen und Fördern von Gasen und Luftmassen in der Industrie – von der Verpackung bis zur Holzverarbeitung.

Die Webseite https://skv-tech.de ist Ihr Portal zur Präzision, wenn es um die Auswahl des idealen Seitenkanalverdichters geht. Durch die neue Funktion können Nutzer jetzt nicht nur nach Maximalwerten suchen, sondern auch spezifische Arbeitspunkte auf der Saug- und Blasdruckkurve auswählen. Dies ermöglicht eine noch genauere Auswahl für Ihre individuellen Bedürfnisse. Ob Sie einen Seitenkanalverdichter für Saug- oder Druckanwendungen benötigen, die innovative Suchfunktion unterstützt Sie bei der effizienten und zielgerichteten Auswahl.

Der K03MS-0,55-1ph-ATEX II 3GD erfüllt auch anspruchsvollste Sicherheitsstandards und ist nach ATEX II 3GD zertifiziert, was ihn zur idealen Wahl für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen macht. Sein 1phasiger Betrieb und die Anpassungsfähigkeit an diverse Spannungsbereiche ermöglichen eine flexible Integration in unterschiedlichste Systeme und Prozesse.

Im Bereich der Vakuumerzeugung leistet der Seitenkanalverdichter Ausgezeichnetes und ist daher ein verlässlicher Partner in der Getränkeindustrie, beim Absaugen von Abgasen oder für die Filterung bei der Textilverarbeitung. Die Hebetechnik, ein kritischer Bestandteil in der Logistik für schwere Lasten, profitiert ebenfalls von der hohen Leistungsfähigkeit des K03MS-0,55-1ph-ATEX II 3GD.

Entdecken Sie auf https://skv-tech.de/ den K03MS-0,55-1ph-ATEX II 3GD und überzeugen Sie sich selbst von seiner Effizienz und Leistung. Für detailliertere technische Informationen, besuchen Sie die Produktseite unter folgendem Link: https://skvtechnik.de/K03MS-74-m-h-150-mbar-125-mbar-055-kW-1phasig-ATEX-II-3GD und das Datenblatt hier: https://www.skvent.de/media/DSB_K_03_MS_MOR_EX3GD-IE3_DE_20-00/DSB_K_03_MS_MOR_EX3GD-IE3_DE_20-00.pdf.

Wählen Sie mit Vertrauen, wählen Sie den K03MS-0,55-1ph-ATEX II 3GD für Ihre industriellen Anwendungen.

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert.

