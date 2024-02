Maximale Effizienz in rauen Umgebungen: Der K10MS-5,5-3ph-ATEX II 3GD elox

Entdecken Sie den K10MS-5,5-3ph-ATEX II 3GD elox – den robusten Seitenkanalverdichter für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Einleitung:

Im heutigen Industrieumfeld, wo Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind, erweist sich der Seitenkanalverdichter „K10MS-5,5-3ph-ATEX II 3GD elox“ von FPZ S.p.A. als unverzichtbares Werkzeug. Dieses hochmoderne Gerät wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt, in denen Leistung und Langlebigkeit entscheidend sind.

Technische Exzellenz:

Angetrieben von einem leistungsstarken 5,5 kW-Motor, der sowohl bei 50 Hz als auch bei 60 Hz betrieben werden kann, bietet der K10MS eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit. Mit einem maximalen Vakuum von -160 mbar bei 50 Hz und einer maximalen Druckleistung von 160 mbar ist dieser Seitenkanalverdichter ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Die Fähigkeit, bei einer Frequenz von 60 Hz zu laufen, erhöht seine Vielseitigkeit und macht ihn zu einer hervorragenden Wahl für internationale Märkte. Bei 60 Hz erreicht der K10MS beeindruckende Leistungswerte – ein Vakuum von 115 mbar und einen Druck von 100 mbar, was die Flexibilität in verschiedenen Einsatzgebieten unterstreicht.

Robust und Zuverlässig:

Besonders hervorzuheben ist seine ATEX-Zertifizierung (ATEX II 3GD), die den Einsatz des K10MS in potenziell explosiven Atmosphären ermöglicht. Dies macht ihn zu einer sicheren Wahl für Branchen, in denen solche Bedingungen vorherrschen, wie z.B. in der chemischen Industrie, bei der Verarbeitung von brennbaren Materialien oder in Bereichen, in denen explosive Stäube eine Rolle spielen.

Das Modell K10MS-5,5-3ph-ATEX II 3GD elox zeichnet sich auch durch seine Bauweise aus hochwertigem, eloxiertem Material aus, welches zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegenüber korrosiven Umgebungen bietet. Mit einem Gewicht von 80,5 kg ist es robust genug für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, bleibt aber dennoch handhabbar.

Effizienz und Umweltbewusstsein:

Nicht nur die Leistung steht im Vordergrund, sondern auch die Energieeffizienz. Der K10MS entspricht der IE3-Energieeffizienzklasse, was bedeutet, dass er weniger Energie verbraucht und somit Betriebskosten spart. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, die ihre CO2-Bilanz verbessern und gleichzeitig ihre Betriebskosten senken möchten.

Anwendungsbereiche:

Der K10MS ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Zu den häufigsten Einsatzgebieten gehören das Absaugen von Verunreinigungen wie Staub, Spänen und Fusseln, die Vakuumerzeugung in der Hebetechnik, die Trockenreinigung durch Absaugen von Emulsions- und Ölnebeln sowie das Absaugen von Abgasen und Dunst aus Produktionsanlagen. Er kann auch in der Getränkeindustrie für die Befüllung von Flaschen oder in der Papierindustrie zum Transport und Separieren von Papier bei Sortiermaschinen eingesetzt werden.

Fazit:

Der Seitenkanalverdichter K10MS-5,5-3ph-ATEX II 3GD elox von FPZ S.p.A. ist eine Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens. Mit seiner robusten Bauweise, hohen Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz bietet er eine zuverlässige Lösung für die anspruchsvollsten industriellen Anwendungen. Erfahren Sie mehr über dieses innovative Produkt und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auf unserer Webseite: SKVTechnik.

Für weitere Informationen und um den K10MS-5,5-3ph-ATEX II 3GD elox zu erwerben, besuchen Sie bitte unseren Online-Shop. Ein detailliertes Datenblatt ist ebenfalls verfügbar und kann hier heruntergeladen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

