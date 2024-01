Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4: Revolution in der Absaugtechnologie

Entdecken Sie den Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 – Ihre Lösung für leistungsstarke und effiziente Absauganwendungen in der Industrie. Erleben Sie Technologie in neuen Maßstäben

Übersicht:

Der Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 von FPZ S.p.A. ist eine bahnbrechende Lösung in der Welt der Industrieabsaugung. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und robusten Konstruktion ist dieser Verdichter ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, bei denen Effizienz und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Der Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 repräsentiert die Spitze moderner Absaugtechnologie. Entwickelt von FPZ S.p.A., einem führenden Hersteller in der Luft- und Gastechnik, kombiniert dieser Verdichter herausragende Leistung mit höchster Effizienz und Sicherheit.

Technische Spezifikationen:

– Typ: K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4

– Leistung: 2.2 kW bei 50 Hz

– Frequenz: 50 Hz

– Vakuum: -240 mbar

– Druck: 250 mbar

– ATEX-Zertifizierung: II 2G c T4

Anwendungen:

Der K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für verschiedenste Absaugaufgaben. Dank seiner hohen Leistung und Zuverlässigkeit wird er besonders in folgenden Bereichen geschätzt:

1. Industrielle Reinigung: Effektive Absaugung von Staub, Spänen und anderen Verunreinigungen.

2. Pneumatische Förderung: Transport von Pulvern, Granulaten und anderen Materialien durch Luftströme.

3. Vakuumhaltung: Einsatz in der Hebetechnik, zum Beispiel für das Handling von Paketen, Glasplatten oder Metalltafeln.

4. Umwelttechnik: Absaugung von Abgasen und Emissionen in Produktionsprozessen.

Sicherheit und Qualität:

Der K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 ist nach den strengsten Sicherheitsstandards zertifiziert, einschließlich der ATEX-Zertifizierung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Dies garantiert maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit selbst unter schwierigsten Bedingungen.

Effizienz:

Dank seiner fortschrittlichen Technologie bietet der Verdichter eine außergewöhnliche Energieeffizienz, was zu einer erheblichen Reduzierung der Betriebskosten führt. Sein innovatives Design sorgt für eine optimale Luftführung, wodurch ein maximaler Luftdurchsatz bei minimalem Energieverbrauch erreicht wird.

Wartungsfreundlichkeit:

Der K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 ist so konstruiert, dass er leicht zu warten ist. Seine robusten Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer und reduzieren die Notwendigkeit häufiger Wartungsarbeiten.

Für weitere Informationen über den Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 besuchen Sie bitte unsere Webseite: [https://skvtechnik.de/Seitenkanalverdichter](https://skvtechnik.de/Seitenkanalverdichter).

Um den Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 zu erwerben, besuchen Sie unseren Online-Shop unter folgendem Link: [Online-Shop Link].

Das vollständige Datenblatt für den Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 können Sie hier einsehen: [Datenblatt Link].

Der Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 ist eine Investition in die Zukunft Ihrer industriellen Prozesse. Mit seiner herausragenden Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit setzt er neue Maßstäbe in der Welt der Absaugtechnik. Vertrauen Sie auf FPZ S.p.A., Ihren Partner für innovative und zuverlässige Lösungen in der Luft- und Gastechnik.

[Weitere Informationen über den Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 2G c T4 finden Sie auf unserer Webseite](https://skvtechnik.de/Seitenkanalverdichter).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

skvtechnik – 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.com

email : skvtechnik@gmail.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

