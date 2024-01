Revolutionieren Sie Ihre Trocknungsprozesse mit dem FPZ K05MS Seitenkanalverdichter

Entdecken Sie die Effizienz des FPZ K05MS Seitenkanalverdichters für optimale Trocknung und Regeneration in der Kunststoffindustrie. Erleben Sie Technik, die überzeugt.

Der Seitenkanalverdichter von FPZ S.p.A. ist unter dem Modell „K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD“ bekannt und bietet beeindruckende technische Spezifikationen:

Leistung: 2,2 kW bei 50 Hz, 2,6 kW bei 60 Hz

Vakuum: -240 mbar bei 50 Hz, -260 mbar bei 60 Hz

Druck: 250 mbar bei 50 Hz, 260 mbar bei 60 Hz

Volumenstrom: 219 m³/h bei 50 Hz, 265 m³/h bei 60 Hz

Schalldruckpegel: 67,2 dB(A) bei 50 Hz

Gewicht: 28 kg

Stromeffizienz: IE3

Einleitung:

In der heutigen schnelllebigen Industriewelt sind Effizienz und Präzision Schlüsselelemente für den Erfolg. Der FPZ K05MS Seitenkanalverdichter ist ein Paradebeispiel für diese Eigenschaften, besonders im Bereich der Kunststoffverarbeitung und Oberflächentechnik. Als führender Hersteller, FPZ S.p.A., bringt dieser Seitenkanalverdichter eine neue Dimension der Leistung in Ihre Produktionsprozesse.

Die Rolle des Seitenkanalverdichters in der Trocknung:

Der Trocknungsprozess von Kunststoffgranulat ist entscheidend für die Qualität des Endprodukts. Die Vortrocknung des Granulats, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen, ist ein kritischer Schritt, der die Bildung von Schlieren, Versprödung, Blasenbildung und Beeinträchtigungen der Festigkeit verhindert. Hier spielt der FPZ K05MS eine zentrale Rolle, indem er trockene Luft in den Granulatbehälter pumpt, die Feuchtigkeit absorbiert und zum Trockenmittelbehälter transportiert, wo sie wieder entfeuchtet wird. Dieser Kreislauf ist essentiell für die Erhaltung der Qualität des Kunststoffprodukts.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit:

Der FPZ K05MS zeichnet sich durch seine Anpassungsfähigkeit aus. Dank der Frequenzumrichter kann der Seitenkanalverdichter nach Bedarf geregelt werden, was besonders vorteilhaft ist, wenn die Trockenluftmenge im Kreislauf variiert oder nicht in vollem Umfang benötigt wird. Diese Flexibilität ermöglicht eine präzise Steuerung des Trocknungsprozesses, was zu einer erhöhten Effizienz und Kosteneinsparungen führt.

Technische Spezifikationen:

Der Seitenkanalverdichter K05MS-2,2-3ph-ATEX II 3GD von FPZ S.p.A. ist für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert. Mit einer Leistung von 2.2 kW bei 50 Hz und 2.6 kW bei 60 Hz, einem Vakuum von -240 mbar bei 50 Hz und 260 mbar bei 60 Hz sowie einem Druck von 250 mbar bei 50 Hz und 260 mbar bei 60 Hz ist dieser Verdichter ein Kraftpaket. Hinzu kommen ein Volumenstrom von 219 m³/h bei 50 Hz und 265 m³/h bei 60 Hz sowie ein Schallpegel von 67.2 dB(A) bei 50 Hz, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen macht.

Sicherheit und Zuverlässigkeit:

Sicherheit ist in der Industrie von größter Bedeutung. Der K05MS entspricht der ATEX II 3GD-Zertifizierung, was ihn für den Einsatz in potenziell explosiven Umgebungen qualifiziert. Die solide Konstruktion und die hohe Zuverlässigkeit dieses Seitenkanalverdichters gewährleisten eine lange Lebensdauer und minimale Wartungskosten.

Fazit:

Der FPZ K05MS Seitenkanalverdichter ist eine Investition in die Zukunft Ihrer Produktionsprozesse. Er bringt nicht nur Effizienz und Präzision, sondern auch eine signifikante Kosteneinsparung durch optimierte Trocknungsprozesse und flexible Anpassungsfähigkeit.

Entdecken Sie mehr über den K05MS auf unserer Webseite SKVTechnik und erfahren Sie, wie Sie diesen Seitenkanalverdichter direkt in unserem Online-Shop erwerben können. Das detaillierte Datenblatt finden Sie hier.

