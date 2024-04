Effizienz trifft Sicherheit: Der R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichter

Entdecken Sie den R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD, einen leistungsstarken Seitenkanalverdichter für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Der R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichter – Eine Synthese aus Präzision und Robustheit

In der Welt der Industrieanwendungen ist Effizienz König, und der R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichter von FPZ S.p.A. steht beispielhaft für diese Maxime. Entworfen für anspruchsvolle Anwendungen, bietet dieses hochwertige Gerät eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. In diesem Artikel erkunden wir die herausragenden Eigenschaften dieses Verdichters und wie sie Ihre Betriebsprozesse optimieren können.

Leistung und Effizienz

Der R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD liefert eine beeindruckende Leistung mit seiner 0,75 kW starken Motorleistung bei einer Frequenz von 50 Hz. Diese Leistung ermöglicht es dem Verdichter, eine beachtliche Saugleistung von -300 mbar (Vakuum) und einen Druck von bis zu 325 mbar zu erzeugen. Für Anwendungen, die eine kontinuierliche und zuverlässige Luftversorgung erfordern, ist dieser Seitenkanalverdichter eine ausgezeichnete Wahl.

Die hohe Drehzahl von 2880 U/min stellt sicher, dass der Verdichter effizient und effektiv Luft oder Gase fördert. Darüber hinaus bietet der Verdichter einen Luftstrom von 60 m³/h, was ihn ideal für Anwendungen macht, die einen konstanten und starken Luftstrom benötigen.

Langlebigkeit und Robustheit

Ein weiteres Kernmerkmal des R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD ist seine robuste Bauweise. Mit einem Gewicht von 19 kg ist der Verdichter sowohl langlebig als auch stabil. Seine Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer, auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Die Schallleistung von nur 66,5 dB(A) macht diesen Verdichter zu einer umweltfreundlichen Option, die die Lärmbelastung am Arbeitsplatz minimiert. Das ist besonders wichtig in Umgebungen, wo Lärm eine signifikante Belastung darstellt und gesetzliche Lärmgrenzwerte eingehalten werden müssen.

Sicherheit und Compliance

Der R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD erfüllt wichtige Sicherheitsstandards und ist ATEX-zertifiziert (II 3GD), was ihn für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen geeignet macht. Diese Zertifizierung bedeutet, dass der Verdichter in Umgebungen eingesetzt werden kann, in denen explosive Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sein könnten.

Energieeffizienz

Der Verdichter ist mit einem IE3-Motor ausgestattet, was bedeutet, dass er in der Kategorie der energieeffizienten Motoren rangiert. Dies reduziert nicht nur den Energieverbrauch, sondern auch die Betriebskosten. Der angegebene Stromverbrauch von 1,67/2,89 A unterstreicht die Effizienz dieses Geräts.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD ist vielseitig einsetzbar. Er eignet sich für Anwendungen wie die pneumatische Förderung, Wasserbehandlung, Belüftung von Abwasser, Vakuumhebung und viele andere industrielle Prozesse. Seine Vielseitigkeit macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für eine Vielzahl von industriellen Sektoren.

Technische Daten und Eigenschaften auf einen Blick:

Typ: R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD

Leistung: 0,75 kW

Frequenz: 50 Hz

Vakuum: -300 mbar

Druck: 325 mbar

Volumenstrom: 60 m³/h

Schallleistung: 66,5 dB(A)

Gewicht: 19 kg

Wassersäule: 350 mm

Stromverbrauch IE3: 1,67/2,89 A

Cos f: 0,79

Drehzahl: 2880 U/min

Weitere Informationen und Kauf

Für weitere Informationen über den R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichter besuchen Sie unsere Webseite: SKVTechnik.

Sie sind bereit für eine Leistungssteigerung in Ihrem Betrieb? Erwerben Sie den R20MD-0,75-3ph-ATEX II 3GD Seitenkanalverdichter direkt über unseren Online-Shop:

Das vollständige Datenblatt mit allen technischen Spezifikationen finden Sie hier:

