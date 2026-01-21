Silke Kleinfelder stärkt mit Personalberatung moderne Führungskräfte im Zeitalter der KI

Mit über 25 Jahren Erfahrung u. 2 spezialisierten Beratungen bringt Silke Kleinfelder neue Dynamik in die Personalberatung für Führungskräfte im Zeitalter von KI, Transformation & digitalem Wandel

München, 21.01.2026: In einer Ära, in der künstliche Intelligenz die Spielregeln verändert, braucht es keine Führung nach alten Mustern – sondern Persönlichkeiten, die Wandel gestalten. Silke Kleinfelder, seit über 25 Jahren Expertin in der digitalen Wirtschaft und ausgezeichnete Unternehmerin der Zukunft 2025, bringt mit ihrer spezialisierten Personalberatung für Führungskräfte ein neues Verständnis von Leadership auf den Markt.

Mit ihren beiden Personalberatungen – SK Solution Consulting (Headhunter für digitale Persönlichkeiten und Executive Search in der digitalen Wirtschaft) sowie Next Level Leader (Personalberatung für moderne Führungskräfte im Wandel) – setzt sie gezielt auf zukunftsorientierte Besetzungen. Im Zentrum steht dabei: Führung neu denken, jenseits klassischer Lebensläufe – und auf Augenhöhe mit der technologischen und gesellschaftlichen Transformation.

Inspiration liefert das aktuelle Buch „Unersetzlich – Wie du als Leader im KI-Zeitalter sichtbar bleibst“, das Kleinfelder als Impulsgeber nutzt. Das Werk beschäftigt sich mit der Frage, wie Führungskräfte im Zeitalter von künstlicher Intelligenz sichtbar und wirksam bleiben können – und welche Kompetenzen sie in Zukunft wirklich unersetzlich machen.

„Der technologische Fortschritt stellt nicht den Menschen infrage, sondern fordert ihn heraus – als Leader. Genau hier setze ich mit meiner Personalberatung für Führungskräfte an: Wir suchen keine Lebensläufe, sondern Denkweisen. Führung beginnt heute bei Haltung und Zukunftskompetenz“, so Silke Kleinfelder, Gründerin von SK Solution Consulting und Next Level Leader.

Personalberatung für Führungskräfte im digitalen Wandel

In ihrer Arbeit als Headhunterin für Führungskräfte der neuen Zeit konzentriert sich Kleinfelder auf die Verbindung von digitaler Kompetenz und menschlicher Führungsstärke. Sie versteht Executive Search nicht mehr nur als reine Vermittlung, sondern als strategische Personalberatung im Kontext der digitalen Transformation.

Dabei richtet sich ihr Angebot insbesondere an Unternehmen aus der digitalen Wirtschaft, dem Mittelstand sowie an Konzerne, die Leadership neu definieren wollen. Ihre Personalberatung findet Führungspersönlichkeiten, die nicht nur fachlich überzeugen, sondern auch kulturell zum Unternehmen und zu den Anforderungen einer sich radikal verändernden Welt passen.

Zwei Marken – ein Ziel: Zukunftsfähige Führung

SK Solution Consulting ist auf die digitale Wirtschaft und Tech-getriebene Branchen spezialisiert. Hier liegt der Fokus auf digitalen Persönlichkeiten mit Transformationskompetenz – Führungskräften, die als Enabler agieren, Veränderung gestalten und Teams in Bewegung bringen.

Next Level Leader richtet sich gezielt an Unternehmen, die moderne Führung neu denken wollen – z. B. durch die Besetzung von Positionen mit Führungskräften, die agile, hybride und inklusive Führungsansätze mitbringen.

Beide Marken verbindet die Vision, Unternehmen nicht einfach mit Managern zu versorgen, sondern mit Menschen, die Führung im digitalen Zeitalter verkörpern – sichtbar, wirksam und zukunftsorientiert.

Sichtbar im KI-Zeitalter: Führung neu gedacht

Die Buchveröffentlichung „Unersetzlich – Wie du als Leader im KI-Zeitalter sichtbar bleibst“ bringt das Thema auf den Punkt: Wer heute führt, muss mehr denn je sichtbar, nahbar und visionär sein. Silke Kleinfelder greift diese Gedanken auf und verankert sie in ihrer Arbeit als Personalberaterin für Führungskräfte im Wandel.

„Das KI-Zeitalter bringt neue Anforderungen mit sich – an Mut, an Kommunikationsfähigkeit und an die Bereitschaft zur Selbstveränderung. Die Führungskräfte, die wir heute suchen, sind nicht nur Entscheider, sondern Kulturträger“, sagt Kleinfelder.

Diese Haltung spiegelt sich nicht nur in ihrer Beratungspraxis wider, sondern auch in ihrer Auszeichnung als Unternehmerin der Zukunft 2025, mit der sie für ihre innovative Arbeitsweise und ihr strategisches Denken im Bereich Leadership und Digitalisierung gewürdigt wurde.

Silke Kleinfelder ist Gründerin von SK Solution Consulting und Next Level Leader, zwei Personalberatungen, die sich auf Führungskräfte im digitalen Wandel spezialisiert haben. Als Headhunterin für die digitale Wirtschaft und für moderne Führungspersönlichkeiten bringt sie über 25 Jahre Erfahrung mit – und ein tiefes Gespür für Leadership im Umbruch.

Ihre Vision: Unternehmen mit genau den Führungskräften zu verbinden, die den Wandel nicht nur verstehen, sondern gestalten. Als ausgezeichnete Unternehmerin der Zukunft 2025 zählt sie zu den führenden Stimmen für zukunftsfähige Personalstrategien im deutschsprachigen Raum.

