LED Wand mobil mieten – 135 Zoll Full-HD LED Screen im Transportcase bei TOP RENT
Mobile LED Wand mieten: 135 Zoll Full HD (1920×1080) im Transportcase, 1,53mm Pixelpitch, Abstand ca. 160cm. Inputs: HDMI/SDI/USB/Medienserver.
Bochum – Für Veranstaltungen, bei denen es auf maximale Bildwirkung bei gleichzeitig schneller Einsatzbereitschaft ankommt, bietet TOP RENT eine besonders praktische Lösung: die mobile LED Wand im robusten Transportcase. Das System ist für den flexiblen Einsatz konzipiert und eignet sich ideal für Konferenzen, Roadshows, Business-Events, Produktpräsentationen, Messen, Galas und hybride Formate. Durch die durchdachte Verpackung im Case lässt sich die LED Wand sicher transportieren und effizient aufbauen – perfekt für wechselnde Locations und straffe Zeitpläne.
Mit einer imposanten Bilddiagonale von 135 Zoll sorgt die LED Wand für starke Präsenz im Raum. Die Darstellung erfolgt in Full HD (1920 x 1080 Pixel) und wird durch einen feinen Pixelpitch von 1,53 mm ergänzt. Dadurch entstehen klare Konturen, hohe Detailtiefe und brillante Farben, sodass Präsentationen, Videos und Livebilder besonders hochwertig wirken. Auch bei geringeren Distanzen überzeugt das Bild: Der empfohlene Betrachtungsabstand liegt bei ca. 160 cm, was die LED Wand ideal für Bühnenbereiche, Konferenzräume und Empfangsflächen macht, in denen Publikum oder Gäste näher am Screen stehen.
Ein weiterer Vorteil ist die hohe Anschluss- und Zuspiel-Flexibilität. Die mobile LED Wand unterstützt verschiedene Inputs wie HDMI, SDI, USB sowie Medienserver-Input. Damit lassen sich unterschiedlichste Quellen integrieren – vom Laptop über Kameras bis hin zu professionellen Regie- und Show-Systemen. Ob Keynote, Firmenbranding, Live-Feed, Imagefilm oder Agenda-Anzeige: Inhalte können schnell angepasst und wirkungsvoll ausgespielt werden.
TOP RENT bietet dazu den passenden Full-Service: Beratung und technische Planung, Transport, Aufbau, Einrichtung sowie auf Wunsch technische Betreuung während der Veranstaltung. So erhalten Kunden eine zuverlässige Komplettlösung, die sowohl optisch überzeugt als auch im Ablauf reibungslos funktioniert.
Kontakt: TOP RENT – Telefon 0234 95042070, E-Mail info@top-rent-bochum.de, Website http://www.top-rent-bochum.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
TOP RENT
Herr Christian Held
Meesmannstrasse Meesmannst
44807 44807 Bochum
Deutschland
fon ..: 023495042070
web ..: https://www.top-rent-bochum.com
email : held@top-rent-bochum.de
TOP RENT ist Ihr erfahrener Dienstleister für professionelle Veranstaltungstechnik in Bochum und ganz NRW. Wir bieten nicht nur die Vermietung hochwertiger Technik, sondern auf Wunsch auch einen echten Full-Service – von der ersten Beratung über die technische Planung bis hin zur Betreuung vor Ort. So erhalten Sie eine Lösung, die exakt zu Ihrem Event passt und zuverlässig funktioniert – egal ob Business-Meeting, Konferenz, Produktpräsentation, Firmenfeier oder Live-Veranstaltung.
Unser Leistungsportfolio deckt alle zentralen Bereiche moderner Eventtechnik ab: Tontechnik für klare Sprachverständlichkeit und satten Sound, Lichttechnik für Atmosphäre, Bühnenwirkung und professionelle Ausleuchtung sowie Konferenztechnik für hybride und klassische Tagungsformate. Für internationale Veranstaltungen stellen wir außerdem Dolmetschertechnik bereit – inklusive passender Empfänger-/Senderlösungen und Zubehör. Wenn es visuell beeindruckend werden soll, liefern wir LED-Wände in unterschiedlichen Größen und Konfigurationen – ideal für Präsentationen, Branding, Livestreams oder dynamische Inhalte.
Ergänzend bieten wir passendes Präsentations- und Moderationsequipment für Workshops, Schulungen und Tagungen: Pinnwand, Metaplanwand, Posterwand, Stellwand, Flipchart und Whiteboard – inklusive Zubehör auf Wunsch. Damit schaffen Sie die perfekte Grundlage für interaktive Formate, strukturierte Meetings und kreative Gruppenarbeit.
Damit am Ende alles wie aus einem Guss wirkt, erhalten Sie bei TOP RENT neben der Technik auch passende Mietmöbel – beispielsweise für Bühne, Empfang, Backstage oder Lounge-Bereiche. Wir kümmern uns um Logistik, Aufbau, Verkabelung, Einrichtung und Soundcheck, begleiten Ihre Veranstaltung mit technischem Personal und sorgen im Hintergrund dafür, dass alles reibungslos läuft. Nach dem Event übernehmen wir selbstverständlich den Abbau und Rücktransport.
TOP RENT steht für zuverlässige Abläufe, modernes Equipment, saubere Umsetzung und persönliche Betreuung. Unser Anspruch: Technik, die nicht im Weg steht – sondern Ihre Veranstaltung sichtbar und hörbar besser macht.
LED Wand mobil mieten – 135 Zoll Full-HD LED Screen im Transportcase bei TOP RENT
