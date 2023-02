Tipps vom Tapezierer zur Vorbereitung der Wand vor dem Tapezieren

Nützliche Tipps, um eine Wand vor dem Tapezieren vorzubereiten.

Vor dem Tapezieren ist es wichtig, die Wand gründlich vorzubereiten. Denn nur so kann die Tapete optimal haften und später auch länger halten. Um dies zu erreichen, gibt es einige Tipps, die man beachten sollte.

Zunächst einmal sollte man die Wand von alten Tapetenresten oder Farbresten befreien. Hierfür kann man eine Spachtel oder einen Tapetenablöser verwenden. Ist die Wand vollständig von alten Tapeten befreit, sollte man sie gründlich abschleifen, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erhalten.

Um Löcher, Risse und Unebenheiten in der Wand zu beheben, kann man eine Spachtelmasse oder Füllmasse verwenden. Diese sollte man nach dem Auftragen gut trocknen lassen und anschließend erneut abschleifen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.

Sind alle Unebenheiten beseitigt, kann man die Wand mit einer Grundierung streichen. Diese sorgt dafür, dass die Tapete später besser haftet und verhindert, dass die Wand Feuchtigkeit aufnimmt. Zudem erleichtert eine Grundierung das Tapezieren.

Bevor man die Tapete anbringt, sollte man die Wand vermessen und die Bahnen passend zuschneiden. Hierbei sollte man darauf achten, dass die Bahnen genügend Überlappung haben, damit die Tapete später nahtlos aneinander anschließt.

Abschließend sollte man darauf achten, dass der Raum ausreichend belüftet ist und eine angenehme Temperatur hat. Denn nur so kann die Tapete optimal trocknen und später gut halten.

Wenn man diese Tipps vom Tapezierer in Wien beachtet, steht einem perfekten Tapezierergebnis nichts mehr im Weg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tapezierprofi Wien

Herr Ralph Maurer

Favoritenstrasse 105

1100 Wien

Österreich

fon ..: 01 7654321

web ..: https://www.tapezierprofi-wien.at/

email : kontakt@tapezierprofi-wien.at

Wir sind Ihr zuverlässiger und erfahrener Tapezierer in Wien. Unser Betrieb verfügt über ein eingespieltes Team, welches stets bemüht ist, neuen Glanz in Ihre Räumlichkeiten zu bringen. Dabei nehmen wir uns bereits vorab ausreichend Zeit und beraten Sie zu unserem Produktsortiment und den Gestaltungsmöglichkeiten. Treten Sie gerne mit uns in Kontakt für ein unverbindliches Erstgespräch!

