ToMiK aus Halle die zweite Single „Rücken an der Wand (Remaster)“ zum erscheinenden Album „Mit offenen Augen“.

Bereits nationale und internationale Medien aus den USA, Frankreich, UK und anderen Ländern berichteten über den Albumtitel „Mit offenen Augen“.

„Rücken an der Wand“ beschreibt ein persönliches Erlebnis, zu dem Sänger Mike Pape sagt: „Dabei habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und doch jemanden, der mir nahe steht, sehr unglücklich gemacht. Ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder. Der Song soll eine Entschuldigung sein und ist vielleicht ein Trost für Leute, denen so etwas auch schon passiert ist.“

Thomas Spieß bringt die Philosophie von ToMiK auf den Punkt: „Wir wollen in unseren Liedern nicht nur kritische Themen ansprechen, sondern auch persönliche Erlebnisse und Entscheidungen verarbeiten. Weil wir alle nicht perfekt sind, hoffen wir, dass unsere eigenen Erfahrungen auch für viele andere Menschen bedeutsam sind und zeigen: Du bist nicht allein!

Pape / Spieß greifen sonst gerne sozialkritische und gesellschaftspolitische Themen auf, ohne sich all zu tief ins politische Fahrwasser zu begeben.

Insbesondere hierfür wurden sie beim Deutschen Rock- und Pop Preis 2021 belohnt und in gleich drei Kategorien gewürdigt.

Bereits zu diesem Zeitpunkt war das neue Album „Mit offenen Augen“ in der Endphase der Produktion, um furios ins Jahr 2022 zu starten.

Der Song „Rücken an der Wand (Remastered) erscheint ab dem 15. April 2022 auf allen Streamingportalen.

Augen und Ohren auf!

