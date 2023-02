Nach 40 Jahren wieder brandaktuell-Peter Orloff und sein Lied “ Der Barbar „

Der neue You Tube Hit des Künstlers

Peter Orloff ist seit seiner erfolgreichen Dschungelcamp-Teilnahme als „Dschungelprinz“ 2019 nicht nur bei seinen zahlreichen Fans, sondern auch bei der jungen Generation in den sozialen Netzwerken ein Begriff. Nachdem sein flammender Appell „Mein Freund Winnetou“ für den Fortbestand der Winnetou-Kultur erst kürzlich nahezu eine Million Aufrufe unter anderen bei TikTok, Facebook und YouTube erzielen und einiges damit bewegen konnte, ist aktuell ein über 40 Jahre alter Song auf dem Vormarsch auf seinem brandneuen YouTube Kanal.

Am 21. August 1982 trat Peter Orloff mit seinem Titel „Der Barbar“ im „Deutschen Musikladen“ des genialen Regisseurs Mike Leckebusch auf, der daraus ein mediales Ereignis im Stil der „Conan-Filme schuf, über das am nächsten Tag ganz Deutschland sprach und auch die Presse – zum Teil kontrovers – berichtete.

Peter Orloff hatte sich auf diesen Auftritt intensiv vorbereitet. Er trat an mit wehenden, damals noch schwarzbraunen Locken und mit einem „Kampfgewicht“ von durchtrainierten 99 kg, nicht eingerechnet sein eigens für ihn geschmiedetes Schwert. Dieses kürzlich wiederentdeckte Video ist offensichtlich immer noch ein Ereignis und aktuell mit bisher weit über 80.000 Aufrufen in wenigen Tagen Spitzenreiter auf seinem YouTube Kanal. Peter Orloff ist immer gut für spektakuläre Medienauftritte!

Und seine Top-Form von damals hat er auch mit demnächst 79 Jahren – zumindest fast – halten können. Jeden Tag macht er so viel Liegestütze, wie er alt ist und auf seinen Konzerttourneen immer dabei sind seine Hanteln – wie schon 2019 im Dschungel!

Youtube-Link zum TV-Auftritt im ARD-Musikladen:

https://www.youtube.com/watch?v=9uZhALT1qmk

Quelle von Text und Bild: Büro Peter Orloff/ Troja Archiv

