Arno Verano-Warum bin ich nur Luft für Dich

Der neue Dance Pop des Hamburgers ist da

Arno Verano zeigt erneut sein musikalisches Geschick, in dem er den erfolgreichen Song „Warum bin nur Luft für Dich“ von Rod Berry in einem neuen Licht interpretieren lässt. Der schon von Marvin Tschirna tanzbar produzierte Titel geht in das Genre deutschsprachiger Dance Pop.

Als Premiere des Labels 3FM zeigt der Rod Berry Mix die klare Ausrichtung des Labels: Moderner deutschsprachiger Dance Pop.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Der Song ist ab 24.02.2023 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Arno Verano – Warum bin ich nur Luft für Dich (Rod Berry Mix)

Musik: Arno Verano

Text: Arno Verano

Verlag: Beverly Music Publishing

Produktion: Marvin Trecha

ISRC: DEZ922300158

Label und Labelcode: Fiesta Records, LC 02000

EAN: 4099483007282

Länge: 00:03:25 Minuten

Kontakt zur Plattenfirma:

Fiesta Records, Bonner Str. 324, 50968 Köln

Tel.: +49(0)221-3689000

Fax: +49(0)221-3689036

eMail: info@fiestarecords.de

Web: www.fiesta-records.de

Handelsregisternummer: HRB 21603

Mehr Infos über Arno Verano gibt es im Internet bei ihm auf den sozialen Medien

Quelle: Büro Arno Verano

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

