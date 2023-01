„Ich werde immer da sein für Dich“ verspricht in Noten ANDRÉ PEICKERT

Nummero 4 ist da!

Mit Schwung ins neue Schlagerjahr 2023…

Unter diesem Neujahrs-Motto startet Schlagersänger ANDRÉ PEICKERT in das neue Musikjahr 2023 und möchte gleich zu Beginn des neuen Jahres mit einer weiteren Single-Veröffentlichung auf sich aufmerksam machen! Mit seinem neuen Song „Ich werde immer da sein für Dich“, welcher bereits wie gewohnt vom Produzenten-Team Uwe Schikora & Felix Heldt produziert wurde, möchte Andre Peickert Schwung in die Herzen und Tanzbeine seiner Fans bringen!

Der neue Song wurde von Mike Recilas und Felix Heldt komponiert. Der Text zu diesem Tanzschlager stammt natürlich aus der Feder von Hit-Texter Heiner Graf (Die Flippers, Andy Borg u.a.)!

„Ich werde immer da sein für Dich“ ist eine ideale Mischung aus Liebeslied und Tanzschlager, welcher schon beim Hören des Intros ?Lust auf MEHR macht! ANDRÉ PEICKERT, der bereits seit einiger Zeit mit aktuellen Schlagern und Hitparadenplatzierungen auf sich aufmerksam macht, veröffentlicht nun schon seine vierte Single – CD in Folge! Die Resonanz seiner Fans gibt dem jungen Sänger Recht und nun möchte ANDRÉ PEICKERT mit seiner neuen Single-CD an bereits vergangene Erfolge anknüpfen!

Der neue Song ist seit dem 10.01.2023 auf allen bekannten Download und Streamingportalen erhältlich!

Weitere Informationen findet man in der Internetpräsenz von ANDRÉ PEICKERT unter www.andre-peickert.com sowie auf Facebook unter ANDRÉ PEICKERT!

Text: Heiner Graf; Musik: Mike Recilas & Felix Heldt

Produzent: Uve Schikora & Felix Heldt, AP-Music

Veröffentlicht am 10.01.2023 auf dem LABEL: recordJet

Covergestaltung: AP-MUSIC „Musikproduktion & Management“

Promotiontext: AP-MUSIC „Musikproduktion & Management“

Weitere Informationen unter www.andre-peickert.com o

Quelle: AP-Music

