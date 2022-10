Mein Freund Winnetou (Roter Bruder) im Indianer-Megamix von Peter Orloff

Das musikalische Winnetou-Abenteuer geht weiter

Seit 23. September gibt es nun auch den Indianer-Megamix als Lied und Video seiner 2022er Fassung von „Mein Freund Winnetou(Roter Bruder)“.

Das Video hat bei Tiktok bereits über 400.000 Klicks und wird bei Facebook bald die 300.000 knacken. Ein Wahnsinnnserfolg!

Aufgrund der aktuellen Diskussionen und Bestrebungen, die inzwischen sogar die Tilgung der Person oder besser gesagt der Institution „Winnetou“ zum Ziel haben, sah Peter Orloff sich veranlasst, das von ihm 1995 komponierte und getextete Lied „Mein Freund Winnetou“ mit einem aktualisierten Text zu veröffentlichen, um diesen Bestrebungen im Bereich seiner Möglichkeiten Einhalt zu gebieten. Es geht ihm hier auch um eines unserer höchsten Güter, der künstlerischen Meinungsfreiheit!

So hat der Sänger sein Lied mit neuen Textpassagen neu aufgenommen und veröffentlicht. Es ist seine Antwort auf die unsäglichen Forderungen einer Menge an Menschen, die besonders gut und gerecht sein wollen, indem sie Winnetou quasi vernichten wollen. Da die Figur indianisch/indigen nicht realistisch dargestellt worden ist. Nur so entsteht aus einem eventuellen Gerechtigkeitssinn eine Kulturzensur und Meinungsdiktatur.

Neben Peter Orloff finden diese Bestrebungen auch die Witwe von Pierre Brice, Hella Brice, und die Karl-May-Stiftung für eine total überzogene und verrückte Forderung.

