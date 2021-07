Mein Freund Winnetou – der neue Hit von Peter Orloff

Das Comeback als Schlagersänger

Mein Freund Winnetou – der neue Hit von Peter Orloff

Die TV-Premiere war am 27. Juni 2021 in „Immer wieder Sonntags“!

„Mein Freund Winnetou“ ist mir ein Herzensanliegen. Winnetou, Prinz Eisenherz und Peter Pan waren die Helden meiner Kinderzeit, die mein Leben und meine Verhaltensweisen nachhaltig geprägt haben. Irgendwie habe ich rückblickend gesehen, ein bisschen von allen dreien übernommen und versucht, nach ihrem Vorbild zu leben.

Als Kind wollte ich nicht wahrhaben, dass Winnetou sterben musste. Und heute steht für mich fest, Winnetou darf nicht noch einmal sterben. Er hat die zeitlosen Ideale von Tapferkeit, Edelmut und Gerechtigkeitsempfinden verkörpert, war ein Ritter ohne Furcht und Tadel, stark und doch großmütig, wehrhaft und doch friedliebend. Für all das steht Winnetou in den Herzen unzähliger Kinder, auch wenn sie, wie ich, längst erwachsen geworden sind.

Pierre Brice hat diesem übergroßen Helden in seiner unvergesslichen Filmreihe ein ewiges Denkmal gesetzt und ist im Laufe seines Leben immer mehr eins geworden mit seiner größten Rolle. Und allen, denen der Begriff „Indianer“ nicht mehr zeitgemäß erscheint, möchte ich zurufen: Vorteilhafter, als es gerade bei dem Indianerhäuptling Winnetou der Fall ist, kann man einen Menschen, stellvertretend für ein ganzes Volk, schwerlich darstellen.

Geschichte und dazu gehört auch Literaturgeschichte, kann man nicht verändern und Träume kann man nicht verbieten. Und wenn sie so schön sind, sollte man es auch erst gar nicht versuchen! Damit die Kinder auch heute und in Zukunft weiter träumen davon dürfen, einmal so zu werden wie „Mein Freund Winnetou“!

(Das sagt Peter Orloff über sich und sein Lied)

Aber Peter Orloff ist auch ein Mann der Tat und hat in 2019 von seiner Dschungelcamp-Gage EUR40.000 an die Stiftung Fly & Help zum Bau einer Schule für Guaraní Indianerkinder gespendet.

Mein Freund Winnetou 3:33

Musik und Text: Peter Orloff

Verlag: TROJA

(P) 2021 TROJA Peter Orloff Musikproduktion und Verlag GmbH

ISRC: DE-C32-21-00964

Label: MCP Sound; Labelcode: LC 08573

VÖ-Datum: 25. Juni 2021

Arrangement und Einspielungen: Franco Ferraro

Chor: Nicole Haupt, Kay Dörfel und Franco Ferraro

Cover-Motiv Peter Orloff: TROJA

Verwendung Motiv Pierre Brice mit freundlicher Genehmigung von Hella Brice

Ein ganz herzliches Dankeschön für die freundliche Mithilfe und Unterstützung an Dr. Michael Petzel, Karl-May-Archiv

Covergestaltung und Artwork MCP Sound & Media

Infos zum Künstler und Kontakt gibt es im Web unter www.troja.tv und

www.peter-orloff.de

Helmut Werner Management Germany

office@helmutwerner.at

www.helmutwernermanagement.at

Info- und Bildquelle: Büro Peter Orloff/ Troja.TV

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Andreas Lapp holt Indien nach Stuttgart