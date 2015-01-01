  • Zertifizierte Festplattenvernichtung in Stuttgart: ProCoReX Europe GmbH sichere Datenträgervernichtung

    Festplattenvernichtung in Stuttgart durch ProCoReX Europe GmbH: Zertifizierte Datenträgervernichtung, zertifizierte Prozesse und ökologisch verantwortungsbewusste Wertstoffweiterverarbeitung.

    Datenschutz und Nachhaltigkeit sind Werte, die heute in keinem modernen Unternehmen fehlen dürfen. Die Festplattenvernichtung in Stuttgart durch ProCoReX Europe GmbH setzt dort an, wo digitaler Schutz und Umweltverantwortung aufeinandertreffen: mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Stuttgart und nachhaltigen Recyclinglösungen.
    Bereits bei der Sammlung und Registrierung der elektronischen Altgeräte setzt ProCoReX auf höchste Standards. Die Festplatten werden sicher zum zertifizierten Vernichtungsort transportiert und nach strengsten Vorgaben DIN 66399 zerstört. Die Datenträgervernichtung in Stuttgart ist vollständig dokumentiert, das offizielle Zertifikat garantiert bei jedem Auftrag rechtsverbindliche Nachweissicherheit – ideal für Audits, Datenschutzberichte und interne wie externe Prüfprozesse.
    Doch bei ProCoReX Europe GmbH endet Verantwortung nicht bei der Festplattenvernichtung in Stuttgart: Wertvolle Rohstoffe werden getrennt und recycelt, schadhafte Komponenten umweltgerecht entsorgt. Unternehmen, die auf diesen Service setzen, erfüllen nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern stärken auch ihre Nachhaltigkeitsbilanz und das Vertrauen ihrer Kundinnen, Geschäftspartner und Behörden.
    So werden mit jeder Festplattenvernichtung in Stuttgart durch ProCoReX Europe GmbH sowohl der Datenschutz als auch der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen zur gelebten Unternehmenskultur.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-stuttgart/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

