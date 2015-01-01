Festplatten shreddern in Hamburg: ProCoReX setzt neue Maßstäbe bei der Datenträgervernichtung

Sensible Daten zuverlässig schützen: Mit ProCoReX Festplatten und Datenträger shreddern in Hamburg – sicher, zertifiziert und umweltbewusst.

Die Digitalisierung bringt immense Vorteile, doch sie birgt auch Risiken für sensible Unternehmensdaten. Gerade in Metropolen wie der Hansestadt wird die sichere Entsorgung von Speichermedien ein wichtiges Thema. Mit dem Leistungsangebot „Festplatten shreddern in Hamburg“ sorgt die ProCoReX Europe GmbH für die vollständige Vernichtung vertraulicher Informationen auf Datenträgern.

Durch modernste Technik und zertifizierte Prozesse nach DIN 66399 werden Festplatten und weitere Datenträger durch ProCoReX unwiderruflich vernichtet. Besonders Unternehmen, Behörden und Institutionen profitieren von dem ganzheitlichen Service: Von der fachgerechten Abholung in versiegelten Sicherheitsbehältern bis hin zur lückenlosen Dokumentation jedes Schrittes, inklusive Vernichtungszertifikat. So ist jederzeit nachvollziehbar, dass alle datenschutzrechtlichen Anforderungen, wie die DSGVO, erfüllt werden.

„Datenträger shreddern in Hamburg“ ist nicht nur eine Vertrauensfrage, sondern ein maßgeblicher Beitrag zur Unternehmenssicherheit und zum Schutz vor Datenmissbrauch. Neben Festplatten werden selbstverständlich auch SSDs, Magnetbänder, USB-Sticks und sonstige Speichermedien sicher zerstört. Ein weiterer Vorteil: Die Komponenten werden, soweit möglich, ressourcenschonend recycelt und umweltgerecht entsorgt.

ProCoReX steht für höchste Diskretion, rechtssichere Prozesse und Nachhaltigkeit. Bereits über 1.400 Abholungen und mehrere tausend vernichtete Datenträger belegen die Kompetenz. Unternehmen in Hamburg und Umgebung sind eingeladen, ein unverbindliches Angebot einzuholen und ihre sensiblen Datenträger sicher und zertifiziert zu entsorgen – bevor Dritte Zugriff erlangen. Festplatten shreddern in Hamburg – das bedeutet für ProCoReX: Data-Sicherheit ohne Kompromisse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold bleibt das Top-Investment Kupferpreis nähert sich der 12.000-US-Dollar-Marke je Tonne