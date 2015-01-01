Festplatten shreddern in Köln: ProCoReX Europe GmbH – Spezialisten für transparentes Datenträger shreddern

Mit ProCoReX Europe GmbH erhalten Sie in Köln sicheres Festplatten shreddern und Datenträger shreddern – pünktlich, geschützt und vertrauenswürdig nach DIN Norm 66399, inklusive erweiterter Dokumentat

Umfassender Datenschutz und höchste Transparenz sind in der heutigen Geschäftswelt unerlässlich. Die ProCoReX Europe GmbH ist Ihr Spezialist für das sichere Festplatten shreddern in Köln, das höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt und Vertrauen schafft. Wir verstehen die Bedeutung Ihrer sensiblen Informationen und bieten eine Dienstleistung, die diese zu 100 % schützt und durch eine lückenlose Dokumentation belegt.

Unser Service beginnt mit persönlicher Betreuung und flexibler Terminvereinbarung. Unsere geschulten Teams kümmern sich um die sichere Abholung Ihrer Datenträger, wie zum Beispiel Festplatten, SSDs und andere Speichermedien, direkt bei Ihnen vor Ort. Jeder Transport erfolgt geschützt in verschlossenen Sicherheitsbehältern, um die vollständige Integrität und Vertraulichkeit bis zur Vernichtung zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die optionalen Zusatzleistungen wie die Aufnahme von Seriennummern für jeden Datenträger und die Möglichkeit einer Videodokumentation des gesamten Vernichtungsprozesses, um Ihre Nachweissicherheit maximal zu erhöhen.

Das Datenträger shreddern in Köln erfolgt nach den strengsten Vorgaben der DIN Norm 66399. Diese Norm ist der anerkannte Standard zur unwiederbringlichen Zerstörung von Datenträgern. Dadurch ist ausgeschlossen, dass Ihre Daten jemals wiederhergestellt werden können. Nach erfolgreichem Festplatten shreddern erhalten Sie ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses offizielle Dokument ist ein lückenloser Nachweis für Ihre Compliance mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als wichtige Dokumentation für Audits und zur Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Bestimmungen.

ProCoReX Europe GmbH engagiert sich gleichzeitig für ökologisches Recycling und die Wiederaufbereitung von IT-Komponenten. Schädliche Substanzen werden ordnungsgemäß entsorgt, und die ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft trägt aktiv zum Klimaschutz bei. Mit ProCoReX Europe GmbH in Köln erhalten Sie nicht nur höchste Datensicherheit durch zuverlässiges Festplatten shreddern, sondern auch einen Partner, der Transparenz, erweiterte Dokumentationsmöglichkeiten und Nachhaltigkeit perfekt vereint.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

