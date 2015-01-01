  • Computer- und PC Entsorung in Braunschweig: ProCoReX Europe GmbH – Effiziente IT-Entsorgung

    ProCoReX Europe GmbH bietet in Braunschweig Computer- und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung – individuell, sicher und flexibel für Unternehmen aller Branchen.

    Die Anforderungen an eine sichere Computer- und PC Entsorgung in Braunschweig nehmen stetig zu, insbesondere für Unternehmen, Behörden, medizinische Einrichtungen oder Bildungsträger, die Wert auf höchste Datenschutz- und Compliance-Standards legen. ProCoReX Europe GmbH hat sich darauf spezialisiert, diesen breitgefächerten Zielgruppen – unabhängig von Unternehmensgröße oder Branche – maßgeschneiderte IT-Entsorgungskonzepte zu bieten, bei denen die zertifizierte Datenträgervernichtung in Braunschweig stets im Mittelpunkt steht.
    Nach einer ausführlichen Beratung werden alle Anforderungen analysiert, um die bedarfsgerechte Abholung sowie die fachgerechte Sortierung der Altgeräte optimal zu planen. Unternehmen, Institutionen und Organisationen erhalten einen lückenlos dokumentierten Service: Sämtliche Datenträger werden im Rahmen der zertifizierten Datenträgervernichtung in Braunschweig nach DIN 66399 vernichtet. Jeder Prozessschritt ist nachvollziehbar dokumentiert und wird durch ein offizielles Vernichtungszertifikat rechtssicher belegt – dies erleichtert interne Revisionen sowie externe Prüfungen und minimiert Haftungsrisiken.
    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der nachhaltigen Wertstoffrückgewinnung: Wiederverwertbare Komponenten werden sorgfältig recycelt, während Schadstoffe umweltgerecht entsorgt werden. Somit leistet die Computer- und PC Entsorgung in Braunschweig mit ProCoReX einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz – abgestimmt auf die hohen Anforderungen von Unternehmen und öffentlichen Institutionen.
    Mit diesem umfassenden Ansatz profitieren Unternehmen und Organisationen in Braunschweig von einem Service, der persönliche Beratung, rechtliche Sicherheit und nachhaltige, zertifizierte Prozesse vereint – für eine zukunftsfähige, sichere IT-Infrastruktur und wirksamen Datenschutz.

