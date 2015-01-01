-
Computer- und PC Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH – sichere Vernichtung und IT-Entsorgung
ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Bremen eine zuverlässige Lösung für die gesetzeskonforme Entsorgung von IT-Altgeräten – inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung in Bremen und individ
Verantwortungsvolle IT-Entsorgung ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Unternehmensführung und gewinnt insbesondere in Bremen zunehmend an Bedeutung. Die ProCoReX Europe GmbH begegnet diesen Anforderungen mit einer praxisorientierten und umfassenden Computer- und PC Entsorgung in Bremen. Jedes Projekt wird gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse ausgerichtet: Nach einer individuellen Beratung übernimmt ProCoReX die strukturierte Sammlung sowie die fachgerechte Trennung aller Altgeräte und Speichermedien.
Ein zentraler Bestandteil des Angebots bildet die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bremen nach DIN 66399. Dabei werden sämtliche Speichermedien dokumentiert erfasst und unter Einhaltung strikter Sicherheitsstandards vernichtet. Nach Abschluss der Datenträgervernichtung in Bremen stellt das Unternehmen rechtsverbindliche Vernichtungszertifikate aus, die maximale Nachweissicherheit bei Audits, internen Revisionen und gegenüber Aufsichtsbehörden gewährleisten. Somit werden Unternehmen in Bremen effektiv vor Datenmissbrauch und Reputationsverlust geschützt.
Im Anschluss an die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bremen erfolgt ein ressourcenschonender Prozess: Wertstoffe werden dem qualifizierten Recycling zugeführt, während Reststoffe umweltgerecht entsorgt werden. ProCoReX legt großen Wert auf Transparenz, alle Schritte sind für Auftraggebende jederzeit nachvollziehbar. Die Verbindung aus persönlicher Betreuung, rechtssicherer Computer- und PC Entsorgung in Bremen sowie zertifizierter Datenträgervernichtung macht ProCoReX Europe GmbH zum verlässlichen, nachhaltigen und zukunftsfähigen IT-Entsorgungspartner für Unternehmen in Bremen.
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
