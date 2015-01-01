Computer- und PC Entsorgung in Kassel: ProCoReX Europe GmbH erhöht Standards mit zertifizierter Vernichtung

Die ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen eine rechtssichere Computer- und PC Entsorgung in Kassel mit zertifizierter Datenträgervernichtung inklusive lückenloser Nachweissicherheit.

Die sichere Computer- und PC Entsorgung in Kassel wird durch die ProCoReX Europe GmbH konsequent weitergedacht. Unternehmen sehen sich immer stärker in der Pflicht, nicht nur Altgeräte auszumustern, sondern auch Datenschutz bis in den Hardware-Bereich zu gewährleisten. Das Team von ProCoReX Europe GmbH übernimmt für Kundinnen und Kunden nicht nur die fachgerechte Abholung alter Geräte, sondern auch die zertifizierte Datenträgervernichtung in Kassel nach dem neuesten Stand der Technik.

Jeder einzelne Entsorgungsvorgang wird detailliert dokumentiert. Die ProCoReX Europe GmbH führt alle Datenträger, wie Festplatten, SSDs und USB-Medien, der zertifizierten Datenträgervernichtung in Kassel zu und bestätigt dies mit einem offiziellen Vernichtungszertifikat. Das bietet Unternehmen größtmögliche Rechtssicherheit bei Datenschutzprüfungen und Audits.

Zugleich setzt die Computer- und PC Entsorgung in Kassel von ProCoReX auf einen nachhaltigen Ansatz: Wiederverwertbare Rohstoffe werden sortenrein recycelt, während schadhafte Bestandteile umweltgerecht entsorgt werden. So entstehen nachhaltige Mehrwerte, die über reinen Datenschutz hinausgehen und zur unternehmerischen Verantwortung in Kassel beitragen.

Durch transparente Beratung, flexible Termine und die Kombination von Computer- und PC Entsorgung in Kassel mit zertifizierter Datenträgervernichtung ist ProCoReX Europe GmbH der verlässliche Dienstleistende für moderne Unternehmen aller Branchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/kostenlose-it-und-edv-entsorgung-in-kassel.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/kostenlose-it-und-edv-entsorgung-in-kassel.html

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was ist eine rechtmäßige Versteigerung im Sinne des Gesetzes? Wochenrückblick 49-2025: Powell-Countdown & Rekord-Kupfer – Rallye auf Bewährung?!