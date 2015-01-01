Computer- und PC Entsorgung in Stuttgart: ProCoReX Europe GmbH schafft neue Standards

ProCoReX Europe GmbH macht Computer- und PC Entsorgung in Stuttgart sicher und nachhaltig – zertifizierte Datenträgervernichtung schützt Daten und Umwelt zuverlässig.

Die ProCoReX Europe GmbH setzt in Stuttgart Maßstäbe für Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Computer- und PC Entsorgung. Unternehmen, Behörden und Organisationen profitieren von einem branchenspezifischen Komplettservice, dessen Herzstück die zertifizierte Datenträgervernichtung in Stuttgart ist.

Im Rahmen der Computer- und PC Entsorgung in Stuttgart übernimmt ProCoReX nicht nur die fachgerechte Demontage und Abholung alter Geräte. Besonders entscheidend ist die Verarbeitung sensibler Datenträger: Nach den Vorgaben der DIN 66399 werden Festplatten, SSDs und weitere Medien physisch vernichtet, sodass ein Wiederherstellen der Daten ausgeschlossen bleibt. Der gesamte Prozess wird transparent dokumentiert und mit einem offiziellen Vernichtungszertifikat abgeschlossen – ein klares Plus für Audit- und Revisionskontrollen.

Mit der zertifizierten Datenträgervernichtung in Stuttgart schützt ProCoReX seine Kundinnen und Kunden umfassend vor Datenmissbrauch und Gesetzesverstößen. Parallel sorgen nachhaltige Wertstoffkreisläufe dafür, dass wiederverwertbare Komponenten recycelt und Schadstoffe umweltgerecht entsorgt werden.

Von der Beratung bis zum Abschluss begleitet Sie ProCoReX Europe GmbH mit persönlicher Betreuung, punktgenauer Terminierung und echten Experten in der Computer- und PC Entsorgung in Stuttgart. Verlassen Sie sich auf geprüfte Sicherheit und nachhaltigen Mehrwert für Ihr Unternehmen.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

