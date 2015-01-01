Silberpreis über 60 US-Dollar je Feinunze

Der Höhenflug beim Silberpreis setzt sich fort. Die Silberbeschaffung wird schwieriger und was knapp ist, steigt im Preis.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Royalties Corp. und Skeena Gold & Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 10.12.2025, 18:45 Uhr Zürich/Berlin

Die Silberproduktion stagniert, während die Industrie ständig Silber benötigt. Auf längere Sicht sind dreistellige Preise in der Diskussion. Silber ist ähnlich wie Gold ein sicherer Hafen in schwierigen Situationen. Die Dollar-Schwäche, steigende Staatsverschuldungen, Handelskonflikte und Querelen auf der Erde lassen Silber so glänzen. Nun hat sich also, gesehen seit Jahresanfang, der Silberpreis verdoppelt. Und die zunehmende Verknappung beim Edelmetall wird immer deutlicher, zum Beispiel in China.

Im bedeutenden Photovoltaikbereich hat sich die installierte Kapazität in den letzten zehn Jahren mehr als verzehnfacht. In diesem Zeitraum hat sich die Silbernachfrage für PV-Anlagen verdreifacht. Diese Entwicklung dürfte weiter positiv verlaufen. So soll laut Schätzungen die Solarkapazität bis 2030 eine Wachstumsrate von 17 Prozent aufweisen. Ein weiterer starker Silberverbraucher, der Markt für die Elektromobilität, hat sich von einem Nischendasein zu einem Großmarkt entwickelt. Langfristig wird auch in diesem Segment mit einem weiteren Wachstum gerechnet. Zwischen 2025 und 2031 soll die globale Produktion von Elektrofahrzeugen jährlich mit durchschnittlich 13 Prozent anwachsen. Batterieelektrische Fahrzeuge brauchen 67 bis 79 Prozent mehr Silber als Verbrenner.

Auch der mit dieser Entwicklung einhergehende Bedarf in Sachen Ladeinfrastruktur steigert die Silbernachfrage. Dann ist noch der Bereich KI und Rechenzentren ein Silberverbraucher, der wächst. KI-Anwendungen und Digitalisierung nehmen zu und damit der Bedarf an Silber. Auf Silber und Bergbaugesellschaften mit Silber im Boden zu setzen, sollte sich also lohnen.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ -entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek) und im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2025/12/Silver_The-Next-Generation-Metal_DECEMBER-Release.pdf.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

