  • 4.000 US-Dollar je Feinunze Gold übersprungen

    Rund 125 Prozent Plus in drei Jahren und etwa 50 Prozent Plus in einem Jahr – so die Entwicklung des Goldpreises.

    Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Equinox Gold Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 10.10.2025, 9:28 Zürich/Berlin

    Seit der Jahrtausendwende steigt der Goldpreis. Die Inflation in den USA hält sich hartnäckig, Krisenherde lassen den sicheren Hafen an Attraktivität gewinnen und die Geldmenge wurde durch die Notenbanken ausgeweitet. Die Deglobalisierung und die erhöhte Nachfrage der Notenbanken, um ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern, wirken ebenfalls. Allein in diesem Jahr befindet sich der Goldpreis in einem gigantischen Höhenflug. Dazu hat sicher die Politik des amtierenden US-Präsidenten auch beigetragen. Das Vertrauen in die amerikanische Währung ist gesunken und so hat Gold preislich enorm profitiert.

    Nicht zu vergessen sind auch die Zinssenkungen durch die Fed, die das edle Metall zusätzlich beflügeln. Die Frage, die sich Anleger jetzt stellen, lautet wie wird es weitergehen. Nicht alle gehen von neuen Preisanstiegen aus, denn Kriege wie in der Ukraine könnten beendet werden oder Investoren verlegen sich auf Gewinnmitnahmen. Die renommierte US-Investmentbank Goldman Sachs dagegen prognostiziert einen weiteren Preisanstieg auf 4.900 US-Dollar für Dezember 2026 (zuvor lag die Prognose bei 4.300 US-Dollar). Focus Money errechnet in der neuesten Ausgabe des Magazins das Potenzial für den Goldpreis in den nächsten 20 Jahren auf bis zu 44.350 US-Dollar je Unze zu steigen. Von 1972 bis 1980 konnte der Preis des Edelmetalls tatsächlich 1.500 Prozent zulegen. Würde sich dies wiederholen, dann würde man in einigen Jahren 50.000 US-Dollar je Unze als Preis sehen.

    Der hohe Goldpreis ist für die Unternehmen, die Gold in ihren Projekten besitzen, wie beispielsweise Equinox Gold (WKN: A2PQPG), auf jeden Fall ein riesiges Plus.

    Equinox Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold-corp/ – ist ein vielversprechender Goldproduzent. Das Unternehmen hat kürzlich die Produktion in zwei großen Goldminen in Kanada aufgenommen und verfügt über weitere Minen in den USA, Brasilien, Nicaragua und Mexiko. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen mit einer Produktion von mehr als 236.000 Unzen Gold ein Rekordniveau erreichen und rechnet für 2025 mit einer Produktion von 795.000 bis 915.000 Unzen Gold. Angesichts der Produktionssteigerung in den neuen kanadischen Minen prognostizieren Analysten, dass Equinox Gold im Jahr 2026 mehr als eine Million Unzen Gold produzieren wird. Mit der Produktionssteigerung sinken auch die Kosten, sodass Equinox Gold (WKN: A2PQPG) von den rekordhohen Goldpreisen maximal profitieren kann.

