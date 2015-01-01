Computer- und PC Entsorgung in Nürnberg: ProCoReX Europe GmbH – branchenspezifische IT-Entsorgung

Ob Gesundheitswesen, Verwaltung oder Mittelstand – ProCoReX Europe GmbH sorgt in Nürnberg für sichere Computer- und PC Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung.

Die spezifischen Anforderungen an Datenschutz und IT-Entsorgung variieren stark je nach Branche, Unternehmensgröße und Art der verarbeiteten Daten. Gerade Unternehmen, die regelmäßig mit sensiblen Informationen umgehen – wie etwa im Gesundheitswesen, in der Verwaltung oder im Finanzsektor – benötigen individuell abgestimmte Lösungen, um den Schutz betriebsinterner und personenbezogener Daten sicherzustellen. ProCoReX Europe GmbH bietet in Nürnberg ganzheitliche, maßgeschneiderte Dienstleistungen rund um die Computer- und PC Entsorgung. Im Mittelpunkt steht hierbei die zertifizierte Datenträgervernichtung in Nürnberg, die jederzeit den Schutz Ihrer vertraulichen Informationen garantiert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellt.

Der Service von ProCoReX beginnt mit einer fundierten Analyse der unternehmensindividuellen Risiken im Umgang mit Alt-IT. Auf dieser Grundlage werden branchengerechte Ablauf- und Schutzpläne entwickelt, die exakt auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. Im Rahmen der Computer- und PC Entsorgung in Nürnberg erfolgen alle Arbeitsschritte strukturiert und nachvollziehbar: Angefangen von der sicheren Abholung der Geräte über die fachgerechte Sortierung bis hin zur zertifizierten Datenträgervernichtung nach DIN 66399. Jede Vernichtung wird dabei lückenlos dokumentiert und mündet im rechtssicheren Vernichtungszertifikat, das als Nachweis gegenüber Auditierenden, Kundinnen und Kunden sowie Behörden dient.

Besonderen Wert legt ProCoReX Europe GmbH auf nachhaltiges Wertstoffmanagement. Im Anschluss an die sichere Computer- und PC Entsorgung in Nürnberg werden wertvolle IT-Komponenten ressourcenschonend recycelt und Schadstoffe gemäß allen relevanten Umweltstandards entsorgt. Dadurch wird nicht nur der Schutz der Daten garantiert, sondern auch ein Beitrag zur Umwelt geleistet und die unternehmerische Verantwortung gestärkt. Unternehmen profitieren so ganzheitlich: von vollständiger Transparenz, rechtssicherer Compliance, messbarer Nachhaltigkeit und einer gestärkten Reputation gegenüber Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit.

Mit persönlicher Betreuung, klaren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern sowie fachlich exzellenten Prozessen bleibt ProCoReX Europe GmbH in Nürnberg ein verlässlicher Partner für Unternehmen, die höchste Ansprüche an Datenschutz, sichere IT-Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung stellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-nuernberg.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

