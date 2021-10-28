Changan präsentiert vollständige Palette New-Energy-Fahrzeugen auf der Thailand International Motor Expo 2025

Die Marke AVATR, die das Konzept des „Emotive Luxury“ verkörpert, stand im Mittelpunkt des Auftritts mit der Premiere des erstklassigen und eleganten Luxus-SUVs AVATR 07.

Changan Automobile stellte auf der Thailand International Motor Expo 2025 seine neueste Modellreihe im Bereich der New-Energy-Fahrzeuge (NEVs) vor. Präsentiert wurden unter anderem Modelle der Marken AVATR und CHANGAN DEEPAL. Die Ausstellung unterstrich Changans technologische Führungsposition sowie sein tief verwurzeltes Erbe in der Automobilindustrie. Die Messe findet vom 29. November bis 10. Dezember im IMPACT Challenger Hall in Muang Thong Thani statt. Mit seinem Auftritt setzt CHANGAN ein starkes Zeichen für die Einführung intelligenter Mobilitätslösungen auf dem thailändischen Markt.

Die Marke AVATR, die das Konzept des „Emotive Luxury“ verkörpert, stand im Mittelpunkt des Auftritts mit der Premiere des erstklassigen und eleganten Luxus-SUVs AVATR 07. Unter der Leitung des europäischen Designteams von AVATR wurde das Modell mit renommierten internationalen Auszeichnungen geehrt – darunter der IDA International Design Gold Award sowie der German iF Design Award 2025. Der Innenraum vereint hochwertige Materialien, multisensorisches Erleben und herausragende Geräuschdämmung und schafft so ein luxuriöses Ambiente mit emotionaler Tiefe. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,9 Sekunden, einem fortschrittlichen CDC-Luftfahrwerk und einem branchenführenden ADAS-System bietet der AVATR 07 ein nahtloses, sicheres und souveränes Fahrerlebnis.

Elegant im Design, luxuriös im Komfort und intelligent in jeder Hinsicht: Der AVATR 07 eröffnet den thailändischen Kunden eine neue Ära von „Smart Elegance, Effortless Luxury“.

CHANGAN DEEPAL, ein zentraler Bestandteil von Changans Thailand-Strategie, behauptet seine starke Marktposition mit kontinuierlichem Erfolg. Das Modell DEEPAL S05, das im März 2025 als erstes in Thailand produziertes Fahrzeug eingeführt wurde, belegte zwei Monate in Folge den ersten Platz bei den Neuzulassungen von Elektro-SUVs. Als Antwort auf die wachsende Begeisterung der Verbraucher stellte Changan den S05 Max Long Range vor – mit komplett schwarzem Exterieur und Interieur, einer 68,82-kWh-Batterie mit 560 km Reichweite nach NEDC-Standard sowie einem 200-kW-Motor, der eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 6,48 Sekunden ermöglicht.

Mit dem rasanten Wandel hin zur Elektromobilität entwickelt sich Thailand zunehmend zu einem strategischen Zentrum für Changan. Im Rahmen der Strategie „In Thailand, For Thailand“ treibt Changan die Lokalisierung in den Bereichen Produktion, Marketing, Vertrieb und Service konsequent voran.

Im Mai 2025 eröffnete Changan in Rayong, Thailand, sein erstes NEV-Werk außerhalb Chinas. Dort sind inzwischen über 1.000 thailändische Mitarbeitende beschäftigt, bei einem lokalen Anteil von rund 60 Prozent. Im August veranstaltete Changan in Bangkok seinen ersten Service Skills Wettbewerb, um globale Standards im After-Sales-Bereich weiter zu festigen.

Mit Blick in die Zukunft plant Changan, in den kommenden drei Jahren sieben neue Modelle in Thailand auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus sollen weltweit über 50 NEV-Modelle innerhalb der nächsten fünf Jahre eingeführt werden – ein bedeutender Schritt, um die Marken AVATR und CHANGAN DEEPAL als führende Akteure im Bereich intelligenter und nachhaltiger Mobilität zu etablieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

Herr Xu Ruiyue

Bangkok 10100

10100 Bangkok

Singapur

fon ..: 020786666

fax ..: 020786666

web ..: https://www.globalchangan.com

email : xury1@changan.com.cn

