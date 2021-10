Vicinity Motor Corp. präsentiert Flaggschiff-Fahrzeuge und neue Partnerschaften auf der TRANSform Conference & EXPO von APTA

Das Unternehmen präsentiert seine neuesten Elektrofahrzeuge auf dem wichtigsten Event der US-amerikanischen Transitbranche in Orlando

Vancouver, BC – 28. Oktober 2021 – Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FRA:6LGA) (Vicinity oder das Unternehmen), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, wird an der APTA TRANSform Conference & EXPO, die vom 8. bis 10. November in Orlando, Florida, im Orange County Convention Center stattfindet, teilnehmen und dort seine Fahrzeuge präsentieren.

Die APTA TRANSform Conference & EXPO ist die weltweit umfassendste Messe für Technologie, Produkte und Dienstleistungen im öffentlichen Nahverkehr. Mit Besuchern und Ausstellern aus der ganzen Welt kommt der EXPO eine entscheidende Rolle als Bindeglied der US-amerikanischen Transportindustrie zwischen dem derzeitigen Stand der Technik und der Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs zu.

Vicinity und ABC Companies werden gemeinsam eine Reihe von Schwerlast-, leichten Nutz- und Spezialfahrzeugen ausstellen.

Vicinity Lightning EV

Der Vicinity Lightning ist ein 28 Fuß langer Shuttle-Bus, der von Grund auf als kostengünstiges, benutzerfreundliches Fahrzeug konzipiert wurde. Sein Design ist so ausgelegt, dass er in jede Standard-Garage ohne größere infrastrukturelle elektrische Upgrades passt. Der Lightning ist zu einem attraktiven Preis ab 350.000 US-Dollar erhältlich und bietet Platz für bis zu 24 Passagiere. Das bordeigene Ladegerät und die Akkus im Bodenbereich sind nur einige der einzigartigen Designmerkmale, die das Fahrzeug zu einer attraktiven Wahl für Transit- und kommerzielle Anwendungen machen.

VMC Optimal S1 und E1

Der VMC Optimal E1 ist ein vollelektrisches Niederflurchassis der Spitzenklasse, das auf dem E450-Rahmen aufbaut und den emissionsfreien Betrieb in einer Vielzahl von Marktsegmenten ermöglichen soll, darunter Nutzlastwagen und Busse, Krankenwagen, Freizeitfahrzeuge und Flottenfahrzeuge. Das innovative Antriebssystem des E1 ermöglicht eine Reichweite von mehr als 125 Meilen, eine Höchstgeschwindigkeit von 75 Meilen pro Stunde sowie eine Steigfähigkeit bei maximaler Last von 30 % und es verwendet leistungsstarke Akkusysteme von Proterra, die über eine branchenführende Energiedichte, ein flexibles Design für eine Vielzahl von Fahrzeugen und eine strenge Validierung auf Packebene verfügen und die für einen sicheren und dauerhaften Fahrzeugbetrieb konzipiert sind.

Der ebenfalls auf dem Niederflurchassis aufgebaute Cutaway-Shuttle-Bus VMC Optimal S1 nutzt die Vorteile des Designs und der Entwicklung des Optimal-EV in OEM-Qualität, um ein Produkt einzuführen, das sowohl C/FMVSS- als auch ADA-konform ist. Sein Niederflur-Design, das durch die innovative Verpackung von batterieelektrischem Antrieb ermöglicht wird, erlaubt eine extrem niedrige 11-Einsteigehöhe und den schnellen Einsatz einer ADA-konformen Zugangsrampe, ohne dass die zusätzliche Komplexität der Kneeling-Aufhängung erforderlich ist. Eine Vielzahl von Sitz- und Ladekonfigurationen stellt sicher, dass der Optimal-EV S1 alle Flottenanforderungen des Kunden erfüllt.

Der Vicinity Optimal EV S1 Shuttle-Bus wird am Stand (Nr. 2852) von Proterra, dem Anbieter der Hochleistungs-Batteriesysteme dieses Fahrzeugs, zu sehen sein.

VMC 1200 Klasse 3 Elektro-Truck

Der VMC 1200 ist ein mittelschwerer Elektro-Truck mit 12.000 GVWR, einer Tragfähigkeit von 6.000 Pfund, einer erwarteten Reichweite von bis zu 150 Meilen mit einer einzigen Ladung und dem beliebten flachnasigen COE-Design – und das alles zu einem attraktiven Preis. Der auf der EXPO ausgestellte VMC 1200 wurde mit einer Industriebox ausgestattet, die von Reading, einer JB Poindexter (JBPCO) Geschäftseinheit, geliefert wurde.

Mark Hope, COO von EAVX, wird am Stand von Vicinity anwesend sein, um Möglichkeiten für Vicinity-Design-Lösungen für Händler und kommunale Kunden zu diskutieren. EAVX ist die neueste Geschäftseinheit von JB Poindexter & Co., die mit den fortschrittlichsten Herstellern von elektrischen und alternativen Leistungschassis zusammenarbeitet und es Chassis-Partnern ermöglicht, sich auf ihre revolutionären und proprietären Technologien zu konzentrieren. EAVX und die anderen Geschäftseinheiten von JB Poindexter sind die Integrationsaufbauhersteller der Wahl für Fahrwerkshersteller, die aktuelle und zukünftige Märkte für Elektrofahrzeuge, alternative Kraftstoffe und fortschrittliche Fahrzeugtechnologie bedienen.

Vicinity Classic CNG

Der Vicinity Classic 30 CNG ist ein Hochleistungs-Transitbus, der mit nahezu emissionslosem komprimiertem Erdgas (CNG) betrieben wird, um vielseitige Einsatzmöglichkeiten und einfache Manövrierbarkeit in jeder Gemeinde zu ermöglichen.

Vicinity und ABC Companies laden die Teilnehmer zu einem Besuch ein, damit sie sich die Zukunft des nachhaltigen Verkehrs mithilfe der neuartigen Vehicles of Change auf der APTA Expo an den Standnummern 1701 und 1901 besser vorstellen können.

Die APTA Transform Conference & EXPO ist ein Muss für Transitdienstleister, und wir haben das Privileg, unsere Fahrzeuge in Partnerschaft mit Branchenführern wie ABC, EAVX und Proterra vorzustellen, sagte William Trainer, Gründer und CEO von Vicinity Motor Corp. Zusammen stellen wir die branchenführenden EV-Optionen in einer Vielzahl von Modellen vor, die für verschiedenste Anforderungen geeignet sind, und hoffen als Wegbereiter und Vordenker die Teilnehmer über die Vorteile der Elektrifizierung von Fahrzeugen aufzuklären.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell an EAVX, neben der Geschäftseinheit JB Poindexter, strategischer Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation.

Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Unternehmenskontakt:

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group – MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, gehören Ungewissheiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, das Fahrzeugverkaufsvolumen, die erwartete Vertriebspipeline, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung der Fahrzeugmontageanlage im Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, damit zusammenhängende behördliche Beschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Berichten und Dokumenten von Vicinity offengelegt werden, die von Zeit zu Zeit bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vicinity Motor Corp.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

Kanada

email : wtrainer@grandewest.com

Pressekontakt:

Vicinity Motor Corp.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

email : wtrainer@grandewest.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tembo Gold bereitet sich auf lange Bohrkampagne in Tansania vor Levitee Clinics und Levitee Pharmacies geben Einblicke in die ganzheitliche Übernahmestrategie für ihre Sucht- und Schmerzdienstleistungen