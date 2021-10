Vicinity Motor Corp. nimmt an CALACT 2021 Autumn Conference & Expo teil

Alle teilnehmenden kalifornischen Verkehrsbetriebe sind autorisiert, Vicinity-Busse über Vertriebspartner ABC Companies zu erwerben

Vancouver (British Columbia), 22. Oktober 2021. Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV, TSX-V: VMC, FRA: 6LGA) (Vicinity Motor oder das Unternehmen), ein führender nordamerikanischer Anbieter von elektrischen Nutzfahrzeugen, wird an der CALACT 2021 Autumn Conference & Expo teilnehmen, die von 26. bis 29. Oktober im Monterey Plaza Hotel in Monterey in Kalifornien stattfindet, und dort seine Fahrzeuge vorstellen.

Die California Association for Coordinated Transportation (CALACT) ist der größte staatliche Verkehrsverband in den USA und vertritt kleine, ländliche und spezialisierte Verkehrsanbieter in ganz Kalifornien. Die CALACT hat über 300 Mitglieder und widmet sich der Förderung professioneller Spitzentechnologien, der Anregung von Ideen sowie der Fürsprache eines effektiven kommunalen Transports. Bei der CALACT Autumn Conference and Expo kommen Verkehrsbetriebe aus allen Teilen Kaliforniens zusammen, um zusammenzuarbeiten und beste Praktiken und Innovationen auszutauschen, wobei der Schwerpunkt auf kooperativem Lernen und Problemlösungen liegt.

Im Jahr 2021 autorisierte die MBTA im Namen der Mitglieder der CALACT die Entscheidung für Vicinity-Busse bei einem landesweiten Einkaufsvertrag, der den Verkehrsbetrieben des Bundesstaates die Möglichkeit gibt, Buy America-konforme Busse direkt aus dem breit gefächerten Produktportfolio des Unternehmens über seinen Vertriebspartner ABC Companies zu erwerben.

Die Konferenz bringt CALACT-Mitglieder aus ganz Kalifornien zusammen und wir freuen uns darauf, ihnen unsere Vorzeigefahrzeuge zu präsentieren, sagte William Trainer, Founder und CEO von Vicinity Motor Corp. Wir arbeiten intensiv daran, unsere Produkte in Zusammenarbeit mit unserem geschätzten Vertriebspartner ABC Companies auf dem landesweit führenden kalifornischen Markt einzuführen. Diese Veranstaltung bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, unsere Produkte aus nächster Nähe zu sehen, und ermöglicht es uns, Vicinity als bevorzugten Erstausrüsterlieferanten für die Flotten von Transportunternehmen im gesamten Bundesstaat zu präsentieren.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell an EAVX, eine Tochtergesellschaft neben JB Poindexter und strategischer Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation.

Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Unternehmenskontakt:

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group – MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über erwartete Fahrzeugauslieferungen, zukünftige Verkäufe, die Fertigstellung des Montagewerks im Bundesstaat Washington, die Marktakzeptanz von Fahrzeugen und strategische Partnerschaften, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, gehören Ungewissheiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, das Fahrzeugverkaufsvolumen, die erwartete Vertriebspipeline, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung der Fahrzeugmontageanlage im Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, damit zusammenhängende behördliche Beschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Berichten und Dokumenten von Vicinity offengelegt werden, die von Zeit zu Zeit bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vicinity Motor Corp.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

Kanada

email : wtrainer@grandewest.com

