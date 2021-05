Vicinity Motor Corp. präsentiert auf dem Q2 Virtual Investor Summit

Vancouver, BC, Kanada – 12. Mai 2021 – Vicinity Motor Corp. (TSXV:VMC) (OTCQX:BUSXF) (FWB:6LG) (Vicinity oder VMC oder das Unternehmen) (ehemals Grande West Transportation), ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen, gibt heute bekannt, dass sein Management auf dem Q2 Virtual Investor Summit, der am 17. und 18. Mai 2021 von der Investor Summit Group ausgerichtet wird, präsentieren wird.

William Trainer, President und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp., wird während der Veranstaltung eine Präsentation halten und für Einzelgespräche mit institutionellen Investoren bereitstehen. Details zur Präsentation finden Sie im Folgenden:

Q2 Virtual Investor Summit

Datum: Dienstag, 18. Mai 2021

Uhrzeit: 16:15 Uhr ET (22:15 Uhr MEZ)

Webcast: zoom.us/webinar/register/WN_TP0AxNhzR_CAZ_9OexpjpA

Für die Teilnahme an der Konferenz ist eine Anmeldung erforderlich. Nähere Informationen zur Konferenz erhalten Sie auf der Website www.investorsummitgroup.com oder über Ihren Vertreter von Investor Summit.

Über Vicinity Motor Corp.

Die Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grandewest.com bzw. Produktdetails unter www.vicinitybus.com.

Unternehmenskontakt:

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group – MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us

