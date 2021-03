Vicinity Motors erhält von ABC Companies Auftrag für seine Vicinity Lightning(TM)-Elektrobusse

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 29. März 2021 – Vicinity Motors Corp. (TSXV:VMC) (OTCQX:BUSXF) (FWB:6LG) (Vicinity Motors oder das Unternehmen) (vormals Grande West Transportation Group), ein führender Lieferant von Elektro-, CNG-, Gas- und Biodiesel-Bussen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von seinem strategischen Vertriebspartner in den USA, ABC Companies (ABC), einen Erstauftrag für 10 Vicinity Lightning-Elektrobusse erhalten hat. ABC ist ein führender Anbieter von Reise-, Spezial- und Transitbussen und Zubehör in Nordamerika.

Der neue Vicinity Lightning-Elektrobus bereichert den US-Markt mit einem einzigartigen 28′-Niederflurangebot. Dank dem flexiblen Grundriss, bei dem bewährte Bauteile wie Batteriepacks, Module und Komponenten von BMW zum Einsatz kommen, können sowohl öffentliche als auch private Kunden eine Vielzahl von Fahrgästen emissionsfrei befördern. Die 10 neu bestellten Vicinity Lightning-Elektrobusse werden planmäßig im dritten und vierten Quartal 2021 an ABC für den Weiterverkauf in den Vereinigten Staaten ausgeliefert.

Aufgrund ihrer Größe, Flexibilität und Qualität schließen die Vicinity Lightning-Elektrobusse die Lücke zwischen größeren Bussen und niedrigeren Shuttlebussen. Sowohl Betreiber als auch Fahrer und Fahrgäste profitieren von der äußerst kompakten Grundfläche. Aus unserer Sicht ist dieser Bus ein Gewinn für alle Beteiligten, meint Roman Cornell, President und Chief Commercial Officer von ABC Companies. Der Vicinity Lightning-Elektrobus ergänzt das Portfolio an emissionsfreien Fahrzeugen, für deren Verkauf und Wartung ABC verantwortlich zeichnet, und bedient den wachstumsstarken Elektrofahrzeugmarkt.

Es ist der erste Auftrag der Firma ABC, die vor kurzem eine Vereinbarung mit Vicinity Motors für den Vertrieb der gesamten Produktlinie des Unternehmens – dazu zählen derzeit der mittelgroße Vicinity-Schwerlast-Bus, der Vicinity Lightning-Elektrobus und die Vicinity LT-Leichtlast-Modelle – in den Vereinigten Staaten unterzeichnet hat. Die Vicinity-Baureihe deckt wesentliche Positionen im Transit- und privaten Shuttlebereich innerhalb des Fahrzeugportfolios von ABC ab, wodurch einerseits das Angebot für Stammkunden erweitert und andererseits der Verkauf im US-Transitmarkt weiter ausgebaut wird.

Wir rechnen mit einer starken Nachfrage nach unseren umweltfreundlichen und nachhaltigen Vicinity Lightning-Elektrobussen. Dieser Erstauftrag ist der Beginn einer wertvollen Partnerschaft mit dem hervorragenden Team von ABC, freut sich William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motors. Die Menschen erkennen zunehmend die Notwendigkeit eines effizienteren Transports unter Einsatz von bewährten emissionsfreien Technologien mit einem kleineren ökologischen Fußabdruck, und die Regierungen reagieren auf diese Forderungen. Erst vergangene Woche kündigte die kanadische Regierung eine Investition in Höhe von 2,75 Milliarden Dollar für die nächsten fünf Jahre an, die auch emissionsfreie öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse umfasst.

Unsere Kunden steigen zunehmend auf Elektrofahrzeuge um und der Vicinity Lightning-Elektrobus bietet ihnen mit seiner hochwertigen, erprobten und kommerziell verfügbaren Technologie und dem Branchenstandard entsprechenden Ladelösungen ein Höchstmaß an Vielseitigkeit für verschiedenste Transporteinsätze. Mit dem Aufstocken unserer Produktion befinden sich nun 25 Vicinity Lightning-Elektrobusse in der Produktionsphase und wir bereiten uns auf ein deutliches Wachstum vor. Es freut uns, dass wir über unsere Partnerschaft mit ABC unsere Präsenz und unsere Umsätze in den USA weiter steigern und zu einem nachhaltigeren öffentlichen Verkehrssystem beitragen können, meint Trainer abschließend.

Über ABC Companies

ABC Companies ist ein führender Anbieter von Transportfahrzeugen mit einem breit gefächerten Produkt- und Dienstleistungsangebot, das eine ganze Reihe von betrieblichen Anforderungen abdeckt, darunter neue und gebrauchte Groß-Reisebusse samt Zubehör sowie Transit-Spezialfahrzeuge, einschließlich Elektrofahrzeuge. ABC unterstützt seine Kunden mit einem umfassenden After-Sales-Service-Netzwerk für Service und Reparaturen, Kollisionsdiensten und einem umfangreichen Original- und Qualitätsersatzteilangebot für Transitbusse, Reisebusse und Schwerlast-Busse an zehn strategisch günstig gelegenen Standorten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Darüber hinaus stehen über die Finanzdienstleistungsgruppe des Unternehmens – einem der größten Finanzdienstleister der Branche – private und kommunale Finanzierungs- und Leasingoptionen zur Verfügung. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an ABC Companies (Tel. 800-222-2875) oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.abc-companies.com.

Über Vicinity Motors

Vicinity Motors Corp. (TSX-V: VMC, OTCQX: BUSXF, FRA: 6LG) ist ein führender kanadischer Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von erstklassigen Fertigungspartnern in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Lieferabkommen mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu einem nachhaltigeren öffentlichen Nahverkehr auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grandewest.com.

Unternehmenskontakt:

Grande West Transportation

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group – MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vicinity Motor Corp.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

Kanada

email : wtrainer@grandewest.com

Pressekontakt:

Vicinity Motor Corp.

William Trainer

3168 262nd Street

V4W 2Z6 Aldergrove, BC

email : wtrainer@grandewest.com

