Sag dem Leben, was du von ihm haben willst – 12 Regeln, mit denen du es auch bekommst

Roman Kmenta macht dir mit „Sag dem Leben, was du von ihm haben willst“ Mut, zu dem zu stehen, was du wirklich willst.

Viele Menschen erwarten, von den anderen und vom Leben das zu bekommen, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht. Immerhin sollte ja jeder wissen, was der andere will, ohne dass dies laut ausgesprochen werden muss. Fakt ist jedoch: Andere Menschen können keine Gedanken lesen und das Leben gibt im Allgemeinen nur dann etwas zurück, wenn man sich selbst ein wenig Mühe gibt.

„Sag dem Leben, was du von ihm haben willst“ will dir Mut dazu machen, offen und ehrlich zu sagen, was du wirklich willst und es auch zu erlangen. Roman Kmenta zeigt in einer inspirierenden Lektüre: Es gibt einen Unterschied zwischen überheblich und hartnäckig und selbstbewusst. Er stellt euch 12 Regeln vor, die einen roten Faden auf dem Weg zu den eigenen Zielen liefern. Das Buch hilft dir, deinen ganz persönlichen Weg zu finden und ihn mutig und selbstbestimmt zu beschreiten.

Der anregende und zugleich unterhaltsame Ratgeber „Sag dem Leben, was du von ihm haben willst“ des vielseitigen Autors Roman Kmenta setzt Impulse, gibt Kraft und Inspiration für andere Gewohnheiten und neue Routinen. Es verhilft dir zu mehr Selbstkontrolle und damit auch zu mehr Kontrolle über dein eigenes Leben. Als Ergebnis durch die Arbeit mit diesem Buch erlangst du mehr Lebensfreude, mehr Momente der Achtsamkeit für jeden Tag, mehr Gelassenheit und positives Denken. „Sag dem Leben, was du von ihm haben willst“ von Roman Kmenta ist die ideale, praxisnahe Lektüre, wenn für dich Erfolg im Beruf und ein erfolgreiches Leben wichtig ist!

„Sag dem Leben, was du von ihm haben willst“ von Roman Kmenta ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25330-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immobilienreport: Gräfelfing bei München 2021