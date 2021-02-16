  • Drei Dinge, die mein Recruiting gerettet haben – und nein, Kaffee war keins davon

    LKW Fahrer finden: für immer den Recruiting-Ansatz eines Transportunternehmers verändern!

    BildHamburg im Dezember 2025 – Wer heute LKW Fahrer finden will, steht vor einem paradoxen Markt: Die Nachfrage wächst, die Bewerber sinken – und gleichzeitig kämpfen Unternehmen nicht nur um Quantität, sondern vor allem um Verlässlichkeit und Bindung. Viele Chefs in der Branche berichten, dass sie nicht an zu wenigen Bewerbern scheitern, sondern daran, dass die falschen Bewerber kommen.
    Ein erfahrener Unternehmer, heute eng mit der Pesbe GmbH verbunden, beschreibt rückblickend: „Ich dachte jahrelang, ich hätte ein Mitarbeiterproblem. In Wahrheit hatte ich ein Recruitingproblem.“ Und drei Erkenntnisse haben seinen gesamten Ansatz verändert.
    1. Fahrer bewerben sich wie Kunden – nicht wie Arbeitnehmer.
    Die neuen Generationen entscheiden nach Erlebnisqualität. Das bedeutet: Wer LKW Fahrer finden will, muss nicht nur attraktiv wirken, sondern digital sichtbar, schnell erreichbar und psychologisch überzeugend sein. Studien zeigen, dass 60 Prozent aller Bewerber abspringen, wenn das Verfahren länger als 48 Stunden dauert. Genau deshalb setzt Pesbe mit seinem F.A.I.R. Recruiting-Konzept auf friktionsarme Prozesse und eine klare Employer Journey. Hier mehr über das innovative System von der Pesbe GmbH erfahren: https://lkw-fahrer-finden.de
    2. Aufmerksamkeit ersetzt nicht Vertrauen.
    Unternehmen investieren oft viel in Anzeigen, aber wenig in den Faktor, der am stärksten wirkt: soziale Bewährtheit. Pesbe arbeitet mit Zahlen, Fallstudien und echten Erfahrungswerten aus über 500 Transportunternehmen. Dieses Vertrauen, kombiniert mit Wiedererkennung, erhöht die Verbindlichkeit enorm. Bewerber entscheiden schneller und bewusster, wenn sie sich sicher fühlen.
    3. Recruiting ist kein Sprint – sondern ein System.
    Gute Fahrer zu finden ist nicht das Ergebnis einer guten Anzeige, sondern stabiler Prozesse. Genau das bildet das F.A.I.R.-Konzept ab. Es schafft die Grundlage, auf der Unternehmen dauerhaft erfolgreicher werden – und nicht nur punktuell.
    Unterstützt wird alles durch die Bücher der Pesbe GmbH, die die typische Denke der Branche hinterfragen. Besonders beliebt ist das Kapitel über „psychologische Fallen im Fahrermarkt“, das erklärt, warum Menschen auf Verfügbarkeiten und Routinen stärker reagieren als auf reine Lohnangebote. Jetzt kostenfrei downloaden und Fahrersuche optimieren: https://lkw-fahrer-finden.de
    Für Transportunternehmer bedeutet das: Wer diese drei Dinge versteht, verändert nicht nur sein Recruiting, sondern seine gesamte Personalstrategie.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PESBE GMBH
    Frau Anja Stancke
    Curslacker Deich 183a
    21039 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 040 35 67 49 16
    fax ..: 040 33 46 34 220
    web ..: https://lkw-fahrer-finden.de
    email : kontakt@pesbe.de

    Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

    Pressekontakt:

    PESBE GMBH
    Frau Anja Stancke
    Curslacker Deich 183a
    21039 Hamburg

    fon ..: 040 35 67 49 16
    web ..: https://lkw-fahrer-finden.de
    email : kontakt@pesbe.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Seminare Recruiting – Crashkurs Recruiting – So finden Sie Ihre Fachkräfte – Seminare in München
      Recruiting: Top-Kandidaten richtig ansprechen - Erfolgreiche Personalsuche: aber wie? - Bewerberinterviews mit mehr Treffsicherheit führen...

    2. Honduras Cinagro Kaffee – Ein außergewöhnlicher Kaffee aus den Höhen Mittelamerikas
      Unser Honduras Cinagro Kaffee ist ein echter Schatz aus den üppigen Hochländern Mittelamerikas....

    3. delizio.ch – Kaffee-Kapselmaschinen aus der Schweiz für besten Kaffee
      www.delizio.ch - Delizio steht für puren Kaffeegenuss aus der Schweiz...

    4. Coffee und Sustainability Hot Stock entwickelt revolutionäre Kaffee Pads. Rein pflanzlich und voll kompostierbar. Neuer 208% Kaffee und Nachhaltigkeits Aktientip nach 1.013% mit Nestlé ($NSRGY) und 30.641% mit Starbucks ($SBUX) – AC Research
      Coffee Hot Stock entwickelt revolutionäre Kaffee Pads. Nach 1.013% mit Nestlé ($NSRGY) und 30.641% mit Starbucks ($SBUX) – AC Research 16.02.21 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56730/160221AC.001.png Link zum Report:...

    5. Recruiting: Wie landet man die Besten Players?
      Betreff: Mach deine Betreffzeile interessant. Du kannst einige der Vorteile, die du anbietest, direkt in die Betreffzeile schreiben. Versuche, überzeugend zu sein....

    6. Seminar Personal Recruiting: Top-Kandidaten gezielt ansprechen
      Wie und wo finde ich Top-Fachkräfte? Online Recruiting ist bei der Suche neuer Mitarbeiter heutzutage nicht mehr wegzudenken. Aber weißt du auch, wo du deine Fachkräfte am Besten suchst?...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.