FUTR Payments erweitert sofortige Datenkonnektivität auf 70 % des US-Autohändlermarktes

Neue von FUTR Payments 2.0 gestützte Händlermanagementsystem-Integrationen ermöglichen eine nahtlose Datenkonnektivität zu mehr als 11.000 US-Autohändlern.

TORONTO, 10. Dezember 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (Frankfurt: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) (FUTR oder das Unternehmen), ein Pionier im Bereich High-Fidelity-KI und Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, der Verbrauchern dabei hilft, den finanziellen Wert ihrer Daten zu erschließen, gab heute bekannt, dass es seine Datenkonnektivität auf etwa 70 % des US-Franchise-Autohandelsmarktes ausgeweitet hat, wodurch die Aktivierungsmöglichkeiten für Händler beschleunigt und das Kundenerlebnis verbessert werden.

Durch diese Integrationen verfügt FUTR nun über Konnektivität zu rund 11.000 US-Franchisehändlern, wodurch die Reibungspunkte beim Onboarding von Händlern und Verbrauchern erheblich reduziert und Payments 2.0 über die gesamte Händlerpipeline von FUTR hinweg skaliert werden können.

Angesichts dieses bedeutenden Meilensteins in unserem Technologie-Stack sowie der kürzlich geschlossenen Vertriebspartnerschaft mit Tax Max ist FUTR ideal aufgestellt, um unser Händlernetzwerk von derzeit über 250 Händlern weiter auszubauen, so Mindy Bruns, Chief Business Officer von FUTR Payments. FUTR hat nun noch mehr direkten Zugang zu hochwertigen Händlern und Daten aus dem Automobilbereich, deren Verwendung Verbraucher zugestimmt haben, was unsere KI-gestützten Zahlungsprodukte stärkt.

Durch diese Konnektivität kann FUTR den Support für eine Reihe von Autofinanzierungsfunktionen in der Payments 2.0-Technologiesuite verbessern, darunter:

– Selbstbedienungsportal für Verbraucher zur Verwaltung der Gesamtkosten für Autokredite oder des Autobesitzes

– Intelligenter Dokumentenspeicher zur Speicherung und Abfrage aller Verträge und zugehörigen Dokumente

– KI-gestützte Vertragseinblicke, die Verbrauchern helfen, Geschäfte, Dokumente und Verpflichtungen zu verstehen

– Intelligentere Zahlungsabläufe unter Verwendung genauer Händler- und Verbraucherinformationen

– Schnelle Identitätsprüfungen und finanzielle Überprüfungen unter Verwendung von Echtzeit-Systemdaten

Mit diesem Meilenstein kommt FUTR seinem Ziel näher, KI-gestützte Zahlungsautomatisierung und Finanztools für Verbraucher anzubieten, die direkt in alltägliche Transaktionen eingebunden sind.

FUTR Payments arbeitet mit einer proprietären KI-gestützten Infrastruktur, die entwickelt wurde, um die Zahlungsabwicklung zu automatisieren, Dokumenten-Workflows zu verwalten und Echtzeit-Berichterstattung für alle teilnehmenden Händler zu unterstützen. Die Architektur der Plattform gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, den Verbraucherschutz und den sicheren Geldtransfer durch eine FDIC-versicherte Verwahrungsstruktur. Alle teilnehmenden Kunden erhalten vollständige Offenlegungen, transparente Preise und eine risikofreie Testphase als Teil des Datenschutz- und Verbraucherrechtsmandats von FUTR. Wie bereits angekündigt, hat FUTR vor Kurzem Payments 2.0 eingeführt – eine schnellere, modernere Plattform für Automobilzahlungen, die Händlern beim schnellen Onboarding ihrer Kunden hilft.

Über The FUTR Corporation

FUTR entwickelt High-Fidelity-KI-Systeme und Zahlungsinfrastrukturen der nächsten Generation, die das finanzielle Potenzial von Verbrauchern branchenübergreifend erschließen. Durch die Kombination von erstklassiger Datenkonnektivität mit KI-gestützter Transaktionsautomatisierung bietet FUTR nahtlose Zahlungs-, Kredit- und Verifizierungserfahrungen, die direkt in die Ökosysteme der Partner eingebunden sind und eine zuverlässige, erklärbare KI ermöglichen, die im Namen der Verbraucher handeln kann.

Das Modell von FUTR stellt sicher, dass alle Mitwirkenden der Datenwirtschaft, einschließlich Verbraucher und Institutionen, für den von ihnen geschaffenen Wert belohnt werden.

www.thefutrcorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze) enthalten, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie glauben, voraussehen, prognostizieren, erwarten, beabsichtigen, planen, werden, können, schätzen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Unternehmens und umfassen unter anderem Aussagen über den zukünftigen Erfolg der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weiterführende Informationen über The FUTR Corporation erhalten Sie über: Jason Ewart, EVP, unter der Rufnummer 416-580-0721.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Ansprechpartner für Medien und Anleger

KCSA Strategic Communications

E-Mail: futr@kcsa.com

Tel: (212) 896-1254

Oder/

Tel: 416-580-0721 | E-Mail: ir@thefutrcorp.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The FUTR Corporation

Michael Anthony Hilmer

66 Wellington St. West, Suite 4100

M5K 1B7 Toronto, ON

Kanada

email : ir@futrcorp.com

Pressekontakt:

The FUTR Corporation

Michael Anthony Hilmer

66 Wellington St. West, Suite 4100

M5K 1B7 Toronto, ON

email : ir@futrcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computer- und PC Entsorung in Braunschweig: ProCoReX Europe GmbH – Effiziente IT-Entsorgung