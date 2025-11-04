FUTR und Zonetail starten Kanadas erstes KI-gestütztes Mietberichtsprogramm

Mieter können jetzt über die KI-Agentenplattform von FUTR Kreditwürdigkeit aufbauen und Prämien verdienen.

Toronto, Ontario – 23. Oktober 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC; OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) und Zonetail Inc. (TSXV: ZONE) haben heute eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, um Kanadas erstes KI-gestütztes Mietberichtsprogramm zu starten, das es Mietern ermöglicht, Kreditwürdigkeit aufzubauen und Prämien zu verdienen, einfach indem sie Miete zahlen.

Die Miete ist der größte monatliche Kostenfaktor für Millionen Kanadier, trägt aber selten zur Bewertung der Kreditwürdigkeit bei. Das Programm wird von der KI-Agenten-App von FUTR unterstützt und meldet verifizierte Mietzahlungen sicher an Kreditauskunfteien, während die Teilnehmer für ihre Datenbeteiligung mit FUTR-Token belohnt werden. Die Initiative steht im Einklang mit dem kanadischen Bundeshaushaltsplan 2024, wonach die Mietberichterstattung zu einem Standardinstrument für den Aufbau der Kreditwürdigkeit gemacht und die finanzielle Eingliederung landesweit verbessert werden soll.

Die Anerkennung pünktlicher Zahlungen kann Millionen Menschen dabei helfen, ihre Kreditwürdigkeit aufzubauen und den Zugang zu finanziellen Möglichkeiten auf verantwortungsvolle Weise zu erweitern, sagte Shawn Maidenberg, Head of Consumer Data Strategy bei Equifax Canada.

So funktioniert es

– Einfache Anmeldung – Mieter melden sich über die Suite der Immobilienverwaltungsanwendungen von Zonetail an.

– Sichere Automatisierung – Die KI-Agentenplattform von FUTR sammelt und übermittelt verifizierte Mietzahlungsdaten über die Integrationen von Zonetail mit Yardi und Fortis Payments.

– Kreditwürdigkeit aufbauen – Equifax wird im 4. Quartal 2025 mit der Annahme von Daten zur Mietzahlung beginnen.

– Prämien verdienen – Teilnehmer zahlen eine monatliche Programmgebühr von 8,95 C$, die mit FUTR-Token für die sichere Weitergabe ihrer Daten reduziert oder verrechnet werden kann.

Phase 1 startet im 4. Quartal 2025 mit 12.000 Mieteinheiten, die von Zonetail-Kunden verwaltet werden. Bis Anfang 2026 ist eine Erweiterung auf mehr als 70.000 Einheiten geplant. Diese Initiative ist die erste in einer Reihe von KI-Agenten-basierten Finanztools, um Kanadiern dabei zu helfen, alltägliche Zahlungen in eine verifizierte Kredithistorie und messbaren finanziellen Wert umzuwandeln.

Mit Zonetail machen wir es Mietern leicht, Anerkennung für das zu bekommen, was sie bereits tun – ihre Miete pünktlich zu zahlen, sagte Alex McDougall, President von The FUTR Corporation. Dies ist die erste von vielen KI-Agenten-basierten Lösungen, die die finanziellen Dinge des Lebens vereinfachen und gleichzeitig die Verbraucher für ihre Daten belohnen werden.

Das Programm zur Mietberichterstattung führt ein wiederkehrendes Umsatzmodell ein, das auf Datenbelohnungen und intelligenten Zahlungen basiert – das Kernstück des Ökosystems von FUTR. Durch die Integration der KI-Agenten-Technologie von FUTR in die Plattform von Zonetail und das FUTR Data Protocol schafft die Zusammenarbeit einen skalierbaren Rahmen für die Mietberichterstattung, die sichere gemeinsame Nutzung von Daten und die langfristige Zusammenarbeit auf dem Mietmarkt in ganz Kanada.

Die Mietberichterstattung ist eine natürliche Erweiterung der Plattform von Zonetail und eine leistungsstarke Möglichkeit, Mietern einen echten finanziellen Wert zu bieten, so Mark Holmes, Chief Executive Officer von Zonetail Inc. Gemeinsam mit FUTR bauen wir ein Ökosystem auf, das Mieter, Immobilienmanager und lokale Unternehmen über eine intelligente, mobile Erfahrung miteinander verbindet.

Über The FUTR Corporation

Die KI-Agenten-App von FUTR hilft Zeit und Geld zu sparen, indem sie Menschen für die sichere Weitergabe ihrer Daten belohnt. Benutzer erhalten FUTR-Token für die Schulung ihres KI-Agenten, personalisierte Angebote und Tools zur Verwaltung von Zahlungen und täglichen Aufgaben. Unternehmen und Marken nutzen die von FUTR bereitgestellten Daten, um Services zu personalisieren und die Kosten für die Kundenakquise zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter www.thefutrcorp.com oder setzen Sie sich auf die Warteliste der KI-Agenten-App unter www.thefutrcorp.com/waitlist.

Über Zonetail Inc.

Zonetail Inc. (TSXV: ZONE; OTC Pinks: ZTLLF) ist eine mobile Plattform, die Hochhausbewohner mit Immobilienmanagement, Einrichtungen und lokalen Dienstleistungen verbindet. Ihr Ziel ist es, das tägliche Leben zu vereinfachen, indem Menschen, Produkte und Orte über ein modernes Mobilfunknetz miteinander verknüpft werden. Besuchen Sie www.zonetail.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Text enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die von solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. FUTR verpflichtet sich nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Medien und Anleger

The FUTR Corporation

Jason Ewart, Executive Vice President

Tel: 416-580-0721 | E-Mail: ir@thefutrcorp.com

Zonetail Inc.

Mark Holmes, President und Chief Executive Officer

Tel: 416-994-5399 | E-Mail: mark@zonetail.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

