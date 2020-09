A3221, KI-gestütztes Selbstbedienungsterminal, das das Gastgewerbe und den Einzelhandel revolutioniert

Das A3221 Point-of-Service-System ist das weltweit erste 21,5-Zoll-Multi-Touch-Terminal mit

Intel Core-i7-Desktop-Prozessor, DDR4-Arbeitsspeicher und 3 Videoausgängen.

NEU-TAIPEH, TAIWAN – Penetek Technology Inc. ist als OEM/ODM-Hersteller führend auf

dem Gebiet von Kassensystemen mit Touchscreen-Funktion. Mit innovativen Lösungen zur

Unterstützung moderner Geschäfte bei der Überwindung von Platzbeschränkungen und zur

Erhöhung des Serviceniveaus durch ein dynamisches, elegantes und servicefreundliches

Design, stellt Penetek sein neuestes Produkt, A3221 POS, auf der bevorstehenden EuroCIS

2021 in der Messe Düsseldorf, Deutschland, vom 16. März bis 18. März 2021 vor.

Top-Wettbewerbsvorteile:

– Leistungsstarker Prozessor (Intel Core-i7)

– Leicht auseinanderzubauen (nur 2 Schrauben zum Öffnen des Gehäuses nötig)

– Hervorragende Beständigkeit (Gehäuse aus legiertem Aluminiumdruckguss)

„Durch jahrzentelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von All-in-One-Touch-

Terminals, weiß Penetek genau, was seine Kunden brauchen. Das Unternehmen versteht es

einzigartige OEM/ODM-Qualitätsprodukte neu zu erfinden und weiterzuentwickeln, die genau

den Kundenanforderungen entsprechen und das trotz einer sich ständig verändernden Dynamik

der Wirtschaft", sagte Dan Chen, Präsident von Penetek Technology Inc.

Über Penetek Technology Inc.

Penetek Technology Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Taipeh.

Penetek Technology Inc. ist marktführend in der Entwicklung innovativer, kundenspezifischer

POS-Systeme, Panel-PCs, Verkaufsstellen und mehr. Das Unternehmen hat sich zum Ziel

gesetzt den Bereich der OEM/ODM-Dienstleistungen zu revolutionieren. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte unsere Website https://www.penetek.com.

Weitere Informationen:

Download des Pressedossiers: https://brand.sparkamplify.com/penetek-technology-inc-pos-

oem-odm-manufacturer

Facebook: https://www.facebook.com/Penetek-POS-Touch-Terminal-Manufacturer-in-Taiwan-

108481107554213

###

Medienkontakt: Richard

Email: richard@penetek.com

Telefon: +886-2-22900531

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Penetek Technology Inc.

Herr Richard Hsieh

Wuquan Rd., Wugu Dist. 6F., No. 9

24886 NEW TAIPEI CITY

Taiwan

fon ..: +886-2-22900531

web ..: https://www.penetek.com/

email : richard@penetek.com

Pressekontakt:

SPOTLIGHTHUB INTERNATIONAL CO., LTD.

Herr Mark Press

SEC. 3, NANJING E. RD., ZHONGSHAN DIST. No. 101 4F

10487 TAIPEI CITY

fon ..: +886 2 77260398

web ..: https://www.spotlighthub.co/

email : pr_success@spotlighthub.co

