Brinno bringt kreatives Zeitraffer-Kamera-Kit auf den Markt – Brinno BARD

Inspiriert von den professionellen Geschichtenerzählern in mittelalterlichen britischen und

gälischen Kulturen, wird der Brinno BARD ein Dichter des 21.

Brinno Inc. kündigte heute Brinno BARD an, ein kreatives Zeitraffer-Kamera-Kit für Künstler und

KMU, das eine Zeitraffer-Kamera, kreative Klemme und Tragetasche umfasst. Die Kamera ist

vielseitig konzipiert und die Kameraklemme kann leicht an Ihre Filmbedürfnisse angepasst

werden. Das Kit ist einfach zu bedienen, leicht und kompakt, so dass es das perfekte

Storytelling-Tool für alle Unternehmen und Künstler darstellt.

Zeitraffervideos, um moderne Geschichten zu kreieren, die Ihr Unternehmen erneuern und Ihre

Kreativität anregen.

Was ist enthalten?

1080p HDR FHD Zeitraffer-Kamera (Brinno TLC2020) – Optimale Filmeinstellungen und 91-

stündige sorgenfreie Aufzeichnung (mit einem 10-Sekunden-Intervall) helfen Benutzern,

beeindruckende HDR-Videos zu produzieren und sich auf ihre Kunst zu konzentrieren.

Kreative Klemme, Einbeinstativ und verstellbare Smartphone-Klemme – Monopod ist für den

Setup, ob richtig oder verkehrt herum, erhältlich, und die Klemme ermöglicht freihändiges

Filmen und Streamen.

Praktische Tragetasche – Leichte Kits und Tragetasche sind perfekt für Künstler, die auch

unterwegs endlos kreativ sein wollen.

Objektiv mit einstellbarem Fokus – Mit einfachen Einstellungen von Objektiv und Schärfentiefe

wird Ihre harte Arbeit im Film perfekt präsentiert.

Wie unterscheidet es sich von anderen?

? Einfache Zeitraffer; Zeitraffervideos werden schnell in teilbare HDR- und Full-HD-1080p-

Dateien konvertiert – perfekt für YouTuber, Vlogger und andere Medien-Influencer.

? Flexible Halterung; unbegrenzte Blickwinkel und flexible Halterungen bieten vielseitige

Filmperspektiven.

? Einzigartige Funktionen beim Filmen; integrierte Zeiteinstellungen ermöglichen Ihnen,

bestimmte Drehzeiten und verschiedene Dreh-Modi einschließlich Zeitraffer, Schritt

Video, Stop-Motion und Still-Fotografie im Voraus einzustellen.

Ihr Geschäft, mit Brinno BARD neu konzipiert

Machen Sie mit dem Zeitraffer Ihr Talent zur Geschäftsidee. Kunden verwenden Brinno

Kameras zur Kundenbindung, Geschäftsentwicklung und auf sozialen Medien.

Brinno BARD ist jetzt auf Amazon und bei anderen Einzelhändlern bundesweit erhältlich.

Über Brinno

2009 kreierte Brinno die erste eigenständige Zeitraffer-Kamera auf dem Markt. Mit den

einzigartigen Erfahrungen der Gründer in der Technologie- und Designindustrie verfügte die

Kamera nicht nur über einen energieeffizienten, leistungsstarken Bildverarbeitungskern,

sondern war auch einfach zu bedienen.

In den letzten 11 Jahren sind Brinnos langlebige batteriebetriebene Kameras und Home-

Security-Produkte für Hunderttausende von Anwendern zu unverzichtbaren Instrumenten

geworden, sowohl im Verbraucher- als auch im Unternehmenssektor weltweit. Weitere

Informationen unter: www.brinno.com.

Weitere Informationen:

Medienressourcen für Produktabbildungen, Videos und Informationsblätter:

https://www.amazon.com/clouddrive/share/J6xleFBm70OKAllZR6pdLuPc0MxLCZ1yfiBMi7ztO24

Download des Pressedossiers: https://brand.sparkamplify.com/brinno-incorporated

###

Medienkontakt: Nicola Craig-Hora, Marketing Specialist for Brinno

Email: nicola@brinno.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brinno Incorporated

Frau Nicola Craig-Hora

Zhou Zi St. 4F,No.107

11493 TAIPEI CITY

Taiwan

fon ..: +886-287510306 #317

web ..: http://www.brinno.com/

email : nicola@brinno.com

Pressekontakt:

SPOTLIGHTHUB INTERNATIONAL CO., LTD.

Herr Mark Press

SEC. 3, NANJING E. RD., ZHONGSHAN DIST. No. 101 4F

10487 TAIPEI CITY

fon ..: 886 2 77260398

web ..: https://www.spotlighthub.co/

email : pr_success@spotlighthub.co

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

