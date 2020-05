SponsorsOne bringt Getränk zur Stärkung des Immunsystems auf den Markt

Waterloo, Ontario – 5. Mai 2020 – SponsorsOne Inc., (CSE:SPO) (CNSX:SPO.CN) (Frankfurt:5SO), (OTC:SPONF) – das Unternehmen, das kleine Marken GROSS macht, indem es den Einfluss von großen, engagierten und authentischen Gruppen von Influencern nutzt, die ihre Lieblingsmarken kaufen und bewerben – freut sich bekannt zu geben, dass es die Absicht hat, als eines der ersten Unternehmen in den Vereinigten Staaten Getränke auf den Markt zu bringen, die das Immunsystem stärken. Diese Getränke enthalten wasserlösliche Mikronährstoffe, die in einer Molekülstruktur zusammengefasst sind. Die Getränke unterstützen das Immunsystem, verbessern die Fokussierung der Energie, führen zu einer rascheren Regenerierung nach dem Sport und fördern die Entspannung und einen gesunden Schlaf ohne Medikamente.

Gesundheit und Wohlbefinden stehen weltweit heute an erster Stelle und die Einführung einer neuen Technologie zur Bereitstellung von Mikronährstoffen auf eine neue Art und Weise, in einer höheren Dosis mit hoher Bioverfügbarkeit, wird die Art und Weise verändern, wie wir Nährstoffe konsumieren, sagte Myles Bartholomew, CEO von SponsorsOne Inc. Durch die effiziente Bereitstellung rein naturreinen Formulierungen in einer neuartigen, effektiven Art und Weise können wir Gesundheit, Wellness und Leistung für alle Altersgruppen ansprechen, sagte Myles Bartholomew, CEO von SponsorsOne Inc.

Der Getränkemarkt in den Vereinigten Staaten orientiert sich zunehmend an Gesundheit und Wellness; auf diese Produkte entfallen mittlerweile 41 % des gesamten Getränkevolumens und mehr als 50 % des Marktwerts. Im US-Getränkesektor (ohne alkoholische Getränke) wurden im Jahr 2018 mit dem Konsum von mehr als 60 Milliarden Gallonen an Getränken Großhandelsumsätze in Höhe von 188 Milliarden Dollar erzielt. Laut einer Analyse von BMC Strategic Associates vom Oktober 2019 folgt der Wandel im Getränkesektor einem Langzeittrend weg von zuckerhaltigen und traditionellen Heißgetränken und hin zu gesünderen Getränkealternativen.

Diese neuartige Ernährungstechnologie ist die einzig verfügbare weltweit, bei der fett- und wasserlösliche Moleküle in einem Getränk nahtlos miteinander kombiniert werden. Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

– Fördert einen geringeren Bedarf an Zucker oder komplexen Geschmacksystemen zur Überlagerung des mineralischen Geschmacks

– Ermöglicht eine effizientere Absorption im Körper

– Bietet schnelleres Bereitstellung der Nutzens

– Designergetränke können damit gezielt an die Bedürfnisse der Konsumenten angepasst werden

Dieses geschützte Verfahren ermöglicht uns, Getränke mit wasserlöslichen Inhaltsstoffen ohne den Einsatz von Chemikalien oder Zusatzstoffen anzureichern. Im Vergleich zu Alternativgetränken werden diese vom Körper vollständig absorbiert und können so ihre bioaktive Wirkung entfalten. Als erstes Getränk wollen wir einen Immunbooster, der Kalzium, Magnesium, Zink und Eisen enthält, auf den Markt bringen, um die Menschen in der aktuellen COV-19-Krise zu unterstützen. Danach soll ein Getränk für Regeneration, Sport, Energie und Entspannung folgen. Die Vermarktung erfolgt unter dem gleichen Markennamen.

Über SponsorsOne Inc.

SponsorsOne übernimmt in der nächsten Entwicklungsphase des digitalen Marketings durch Influencer Marketing, Storytelling und den Internethandel mit der Plattform SponsorCoin und seiner hoch skalierbaren digitalen Währung auf Basis von Smart Contracts eine Vorreiterrolle. Insgesamt betrachtet wird Markenunternehmen die Möglichkeit geboten, sich im Bereich der Social Media exklusive und äußerst engagierte Influencergruppen (von professionellen Influencern bis hin zu Mikro-Influencern) aufzubauen und diese zu managen. Die Plattform SponsorCoin ermöglicht die Lancierung von datengesteuerten Marketingkampagnen, mit denen Markenhersteller auf völlig neue Weise Kontakt zu ihren Kunden aufnehmen können. SponsorCoin dient Markenherstellern als Werkzeug, um eine echte Bewegung rund um ihre Produkte und Dienstleistungen in Gang zu setzen, bei der die wertvollsten Kunden gleichzeitig zu den besten Verkaufspartnern werden. Im Gegensatz zu den gängigen Methoden der Social-Media-Werbung wird damit eine weitaus höhere Rendite erzielt. SponsorsOne bietet über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft SponsorsOne Media Inc. allen vom Unternehmen betreuten Markenunternehmen ein umfassendes Leistungsangebot in puncto Kreativität und Markenentwicklung/Markenpflege bzw. managt auch die Influencergruppen jeder Marke. Wenn ein Markenunternehmen rasch groß werden will, steht unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft S1 Brands Inc. zur Verfügung und richtet für die Marke einen Vertriebskanal für den Groß- und Einzelhandel ein. S1 Brands Inc. fungiert damit als Hauptvertriebsrepräsentant (Master Distributor). S1 Brands übernimmt im Auftrag der Markenunternehmen den Vertrieb und das Marketing in seinem riesigen Netzwerk von nationalen Groß- und Einzelhändlern und bietet den Markenunternehmen Finanzierungsvarianten für Kaufaufträge, damit diese jeden einzelnen Auftrag erfüllen können. Der Besitz einer Marke in Verbindung mit Vertrieb, Digital Marketing, Innovation und Kapital ist das Erfolgsrezept für die Lancierung der nächsten Milliarden Dollar schwere Marke.

Pressekontakt:

SponsorsOne Inc.

Gary Bartholomew

99 Randall Drive, Suite 2

L2V 1C5 Waterloo, Ontario

email : gbartholomew@sponsorsone.com

