FintechWerx verpflichtet Spark Labs Marketing für gezielte datengesteuerte Marketingkampagne

10. Dezember 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Fintechwerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) freut sich zu bestätigen, dass es mit Spark Labs Marketing (SLM), einer unabhängigen Partei, am 28. November 2025 eine Marketing-Dienstleistungsvereinbarung (die Spark-Vereinbarung) abgeschlossen hat, gemäß der SLM sich verpflichtet, eine Go-to-Market-Marketingkampagne durchzuführen. Die Go-to-Market-Kampagne zielt darauf ab, neue Inhalte zu verbreiten und Händler, deren Zahlungssysteme ausgesetzt oder gestört wurden, auf die Plattform und die Produktpalette von FintechWerx aufmerksam zu machen. Die SLM-Vereinbarung hat eine Laufzeit von sechs (6) Monaten, die am 28. Mai 2026 abläuft (die Laufzeit), es sei denn, sie wird von einer der Parteien unter Einhaltung einer schriftlichen Kündigungsfrist von dreißig (30) Tagen früher gekündigt.

SLM ist eine Agentur, die sich auf datengestützte Marketingstrategien mit quantifizierbarem ROI spezialisiert hat, und das Unternehmen bei der Verwaltung der gezielten Verbreitung und Marktdurchdringung für eine Reihe neuer und fortlaufender von FintechWerx produzierter Inhalte und Kommunikationsmaterialien unterstützen wird. Weitere Informationen zu SLM finden Sie unter sparklabsmarketing.com.

Das Zahlungs-Gateway von FintechWerx bietet eine robuste Grundlage für Komplexität, Volatilität und regulatorische Anforderungen bei der Zahlungsabwicklung – alles unter einem Dach. Durch die Vereinheitlichung der Transaktionsweiterleitung mit mehreren Prozessoren, optimierte Workflows für Händler und automatisierte Risikobeurteilung bieten wir praktische Lösungen und Support, die eine optimierte Transaktionsabwicklung, Abonnementverwaltung und Compliance in Echtzeit ermöglichen.

Eine breitere Zielgruppe durch eine konsistente Marketingkampagne zu gewinnen, ist laut George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx, ein wichtiger Schritt nach vorn.

Nachdem wir nun unseren strategischen Vorteil und unsere Marktposition definiert haben, ist es wichtig, dass wir unsere Botschaft über die vorteilhaftesten Plattformen an die richtigen Personen bringen und uns dabei von Daten leiten lassen, so Hofsink. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Beziehung zu Spark Labs Marketing uns dabei helfen wird, dieses Ziel zu erreichen.

Die Arbeit zwischen FintechWerx und SLM wird durch ein ergebnisorientiertes Modell der Zusammenarbeit definiert werden, fügt Michael Sanghara, Mitbegründer und CEO von SLM, hinzu.

Das Know-how von SLM liegt in Kostenstrategien für die Kundenakquise, die uns dabei helfen, unseren Partnern die besten Ergebnisse zu liefern, sagt Sanghara. Wir freuen uns darauf, die einzigartige Positionierung und die Fähigkeiten von FintechWerx näher kennenzulernen, um die Geschichte des Unternehmens einem breiteren Publikum näherzubringen, sagt Sanghara.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Händlern, unabhängigen Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleistern Onboarding, Zahlungen, Identitätsprüfung, Betrugsbekämpfung und Datendienste bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Solutions Inc.

Tel: 778-652-3669

E-Mail: info@FintechWerx.com

Webseite: www.FintechWerx.com

Twitter: www.twittter.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder erwartet oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen und umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements in Bezug auf unter anderem die erwarteten Ergebnisse der Zusammenarbeit mit SLM. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange und die Canadian Investment Regulatory Organization haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

