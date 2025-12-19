Kupferpreis nähert sich der 12.000-US-Dollar-Marke je Tonne

Der Kupferpreis hat wieder angezogen. Die Nachfrage seitens Infrastrukturmaßnahmen, Energiewende und Elektromobilität dürfte hoch bleiben.

Erstveröffentlichung: 23.12.2025, 15:15 Uhr Zürich/Berlin



In Chile, dem weltweit größtem Kupferproduktionsland, hat gerade der rechtskonservative Kandidat José Antonio Kast die Stichwahl für den Präsidenten gewonnen. Er sollte wirtschaftsfreundlicher sein als sein eher linksgerichteter Vorgänger. Dies könnte für neue Investitionen und eine höhere Kupferproduktion sorgen. Allerdings braucht Kast die Zustimmung vom Kongress, da er dort nicht die Mehrheit hat. Mehrere Faktoren wirken auf den Kupferpreis ein. In Chile und Peru scheinen Produktionssteigerungen ein größeres Angebot zu generieren. Ob dies den steigenden Bedarf auffangen kann, ist allerdings fraglich.

Allgemein wird auch laut Aussagen des neuesten Berichtes der International Copper Study Group mit einer freundlichen Preisentwicklung in 2026 gerechnet. Gemäß den vorläufigen Daten der International Copper Study Group stieg die globale Kupferproduktion in den ersten zehn Monaten 2025 um zirka 1,9 Prozent. In Chile sank die Minenproduktion, verursacht durch Produktionsrückgänge um 0,7 Prozent. In Peru stieg die Minenproduktion dagegen im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent an. Hier waren die Zuwächse in bestimmten Minen insgesamt höher als die Rückgänge in anderen Minen.

Im Kongo wird eine um sieben Prozent gestiegene Minenproduktion prognostiziert. Um 38 Prozent ging die Kupferproduktion in Indonesien zurück (Stichwort Schlammunglück in der Grasbergmine). Allgemein wird von einem steigenden Kupferbedarf ausgegangen, da das rötliche Metall vielseitig eingesetzt wird. Daher lohnt ein Blick auf Unternehmen mit Kupfer.

Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Meridian Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt. Aufgrund einer Namensänderung wurde aus Meridian Mining UK Societas nun Meridian Mining Plc.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Quelle: Meridian Mining, Mogotes Metals,

https://icsg.org/download/2025-12-19-monthly-press-release/?wpdmdl=9059&refresh=6946b1d8e2bc91766240728

