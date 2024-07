Der Silberpreis ist wieder über die 30-US-Dollar-Marke geklettert

Dass der Preis des Silbers wieder über die 30 US-Dollar gestiegen ist, eröffnet Chancen auf weitere Preissteigerungen.

Wie man weiß, ist der Silberpreis volatil, Seitwärtsphasen können lang sein. Mittelfristig sehen viele Analysten das Kursziel bei 50 US-Dollar. Langfristig könnte der Preis auch höher steigen. Bei einer Befragung von 25 Analysten Anfang des Jahres zur Entwicklung des Silberpreises durch die London Bullion Market Association hatten fast alle auf Preise unter 30 US-Dollar getippt. Nur ein Befragter sah mehr als 30 US-Dollar je Unze Silber voraus. Die Preisrally dürfte sie überrascht haben.

Es stehen nun mal Zinssenkungen durch die Fed bevor, Silber wird in immer mehr Bereichen nachgefragt und die Konjunktur entwickelt sich besser als gedacht. In 2022 wurde besonders von Indien Silber stark nachgefragt, 2023 ging diese Nachfrage zurück. Nun scheint der Bedarf aus Indien wieder anzuziehen. Da Silber in US-Dollar gehandelt wird, wird der Preis auch von einer US-Dollar-Schwäche oder -Stärke beeinflusst. Ebenso wie beim großen Bruder Gold, können politische Ereignisse und geopolitische Spannungen Investoren zu Silberinvestments veranlassen. Industriebedarf und eine eventuelle Knappheit können den Silberpreis nach oben treiben. Schön wäre es auch, wenn die Silbernachfrage aus China ansteigt. Dies könnte allein schon durch den starken Ausbau der Photovoltaikbranche geschehen.

Angesichts der Tatsache, dass die industrielle Nachfrage nach Silber neue Höhen erreicht hat und Silber stark von der technologischen Entwicklung sowie von umweltfreundlichen Lösungen (erneuerbare Energie, Elektromobilität) profitiert, sollte ein höherer Silberpreis eigentlich nicht verwundern. Für Gesellschaften mit Silber in den Projekten sollten die Aussichten also gut sein.

Da wäre Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ -, ein erfolgreicher Silberproduzent mit Silberprojekten in Mexiko, in Nevada und in Chile.

Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – verfügt über Silber-Zink-Blei-Projekte in Nordmexiko, darunter das äußerst aussichtsreiche Codero-Projekt, ein weltweit führendes Silberprojekt.

