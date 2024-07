THORALM Gin Sour: Das Trend-Getränk für den Sommer

Ein erfrischender Genuss für heiße Sommertage: Der THORALM Gin Sour erobert die Herzen von Gin-Liebhabern und Cocktail-Enthusiasten im Sturm.

Der Sommer ist endlich da, und mit ihm die Sehnsucht nach erfrischenden Getränken, die den Geschmack der Saison perfekt einfangen. THORALM präsentiert stolz den THORALM Gin Sour, ein Cocktail, der mit seiner einzigartigen Mischung aus Almkräutern und spritziger Zitrusnote die perfekte Begleitung für warme Tage und laue Abende bietet.

Ein Geschmackserlebnis der Extraklasse

Der THORALM Gin Sour ist mehr als nur ein Cocktail – er ist ein Erlebnis für die Sinne. Die Kombination aus hochwertigem THORALM Gin, frisch gepresstem Zitronensaft, feinem Zuckersirup und einem Hauch von Eiweiß schafft ein harmonisches Geschmackserlebnis, das sowohl fruchtig als auch säuerlich ist. Die feine Schaumkrone auf dem Cocktail verleiht ihm nicht nur eine elegante Optik, sondern sorgt auch für eine cremige Textur, die jeden Schluck zu einem besonderen Genuss macht.

Ein Drink, der begeistert

Ob bei einem entspannten Abend mit Freunden, einem festlichen Anlass oder als Belohnung nach einem langen Tag – der THORALM Gin Sour ist immer die richtige Wahl. Seine ausgewogene Mischung aus süßen und sauren Noten, verfeinert mit den einzigartigen Kräutern des THORALM Gins, macht ihn zu einem Favoriten unter Gin-Liebhabern und Cocktail-Enthusiasten. Die ätherischen Öle der Zitronenzeste, die den Drink garnieren, verleihen ihm ein intensives Aroma und eine elegante Präsentation.

Perfektion bis ins Detail

Die Zubereitung des THORALM Gin Sour ist einfach und dennoch raffiniert. Hier das Rezept für einen perfekten THORALM Gin Sour:

* 40 ml THORALM Gin

* 20 ml frisch gepresster Zitronensaft

* 20 ml Zuckersirup

* 1 Eiweiß

* Eiswürfel

Füllen Sie einen Shaker zur Hälfte mit Eiswürfeln und geben Sie den THORALM Gin, Zitronensaft und Zuckersirup hinzu. Schütteln Sie den Shaker kräftig für mindestens 30 Sekunden, um die Zutaten gut zu vermischen und zu kühlen. Gießen Sie den Cocktail anschließend durch ein Sieb in ein mit Eiswürfeln gefülltes Tumbler-Glas und garnieren Sie ihn mit einer Zitronenzeste. Für ein intensiveres Aroma können Sie die Zeste leicht über dem Glas ausdrücken.

Ein Highlight für den Sommer

Der THORALM Gin Sour ist nicht nur ein erfrischendes Getränk für heiße Tage, sondern auch ein Symbol für genussvolle Momente und gesellige Zusammenkünfte. Lassen Sie sich von diesem exquisiten Cocktail verführen und erleben Sie den Sommer mit all seinen Facetten. Egal ob bei einer Gartenparty, einem gemütlichen Abend auf der Terrasse oder einfach nur zur Entspannung – der THORALM Gin Sour ist Ihr perfekter Begleiter.

Über THORALM

THORALM steht für Qualität und Tradition. Unser Gin wird mit handverlesenen Almkräutern hergestellt, die ihm seinen unverwechselbaren Charakter verleihen. Mit viel Liebe zum Detail und einem hohen Anspruch an Perfektion schaffen wir Produkte, die begeistern und inspirieren. Der THORALM Gin Sour ist ein weiteres Highlight in unserem Sortiment und verkörpert die Essenz des Sommers in jedem Schluck.

Genießen Sie den Sommer mit THORALM und lassen Sie sich von unserem Gin Sour verzaubern. Prost auf genussvolle Momente und unvergessliche Erlebnisse!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

THORALM Manufaktur GmbH

Herr Mark Pohl

Weißenbach 274

5350 Strobl

Österreich

fon ..: 030 20 88 85 16

web ..: https://thoralm.at

email : post@thoralm.at

Die THORALM Manufaktur, ein Bewahrer alpiner Traditionen und Kulturlandschaften, setzt mit ihrem Dry Gin und weiteren Produkten wie dem einzigartigen Nadelbitter, der seine charakteristische Note den Alpen-Fichten verdankt, und der Zirbe, ein traditioneller Zirbenlikör aus handgepflückten Bio-Zirbenzapfen, neue Maßstäbe. Das Unternehmen bleibt seiner Philosophie treu, ausschließlich lokale Zutaten zu verwenden und Produkte zu kreieren, die das Herz jedes Liebhabers von feinen Spirituosen höherschlagen lassen.

Pressekontakt:

NEBO marketing GmbH

Frau Melanie Bojko

Savignyplatz 12

10623 Berlin

fon ..: 030 20 88 85 16

email : nebo@nebo-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Favoride E-Bike Finder – Finde dein Perfect Match! Der Silberpreis ist wieder über die 30-US-Dollar-Marke geklettert