Goldpreis als Motor für den Silberpreis

Zwischen Gold und Silber besteht eine enge Bindung. Zusätzlich wird die Nachfrage nach Solarmodulen den Silberbedarf antreiben.

Silber macht den zweitgrößten Teil an den Kosten der gefragten Solarmodule aus. Und neue Techniken könnten den Silberanteil in der nahen Zukunft in der Photovoltaikbranche noch steigern. Die Nachfrage nach Silber für die Solartechnologie ist ein relativ neuer und weiter im Wachstum begriffener Faktor. War die Silbernachfrage zwischen 2017 und 2021 noch verhalten, hat sich dies durch die Anstrengungen für die Energiewende geändert. Das Inflationsbekämpfungsgesetz und REPowerEU steigern die Nachfrage nach grüner Energie. Denn zu den Hauptzielen von REPowerEU gehören die Verringerung von fossilen Brennstoffen und die Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien.

Der Silberpreis hängt eng mit dem Goldpreis zusammen, steigt der Goldpreis, steigt auch der Silberpreis. Dabei gehen Experten davon aus, dass die Preisanstiege beim Silber höher als beim Gold ausfallen werden – dank der Energiewende. Als sicherer Hafen ist zwar Gold gefragter, aber letztes Jahr haben Privatinvestoren stark beim Silber zugegriffen. Die institutionellen Anleger waren in 2022 nicht so auf Silber fixiert, aber vielleicht kommt auch aus diesem Bereich im laufenden Jahr mehr Nachfrage.

Beim Goldpreis erwarten viele Analysten und Branchenkenner dieses Jahr neue preisliche Höchststände, dies sollte also zusammen mit der industriellen Nachfrage beim Silber, auch diesem Edelmetall preislich zugutekommen. Betrachtet man die Vergangenheit, so konnte Silber, wenn der Goldpreis um ein Prozent nach oben gegangen ist, um 1,4 Prozent zulegen. Da könnte es sich jetzt lohnen auf Bergbaugesellschaften, die Silber in ihren Projekten besitzen, zu setzen.

Da wäre einmal MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – mit seinem 44prozentigen Anteil an der Juanicipio-Silbermine in Mexiko. Diese startete kürzlich die kommerzielle Produktion. Drei zusätzliche Projekte besitzt MAG Silver zudem.

In Mexiko kann sich Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – über sein Cordero-Silberprojekt freuen, das zu den weltweit größten Silberlagerstätten gehört und sich zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens befindet.

