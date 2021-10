Silberpreis zeigt Stabilität

Silber ist nicht nur ein Industriemetall, sondern auch eine wertstabile Anlage, ähnlich wie Gold.

Industriemetalle, darunter auch das Silber, werden am meisten von China verbraucht. Damit ist die Entwicklung der chinesischen Silbernachfrage von großer Bedeutung. Heute liegt die Ursache für steigende Metallpreise in der Tatsache begründet, dass sie für die angestrebte Dekarbonisierung gebraucht werden. Blickt man in die Zukunft, so sollten praktisch alle Branchen der Silbernachfrage Gewinne machen. Gerade Silber könnte sich dabei als äußerst attraktiv für Anleger erweisen.

Letztes Jahr stieg die Nachfrage nach Silbermünzen und -barren um insgesamt acht Prozent an, denn sichere Häfen waren im Coronajahr besonders gefragt. Und noch hält die Pandemie an, Mutationen, vielleicht sogar neue Lockdowns können nicht sicher ausgeschlossen werden. So herrschen mehr als ein Jahr nach der schlimmsten Pandemie seit der Spanischen Grippe Unsicherheiten. Silber und Gold als sicherer Hafen und Werterhaltungsmittel werden immer ihre Wirkung behalten, das lehrt die Geschichte. So geht auch die Mehrheit der Silberexperten von einer anhaltend starken Nachfrage nach physischem Silber sowohl von Privatkunden als auch von institutionellen Anlegern aus. Inflationssorgen und niedrige Zinsen werden noch geraume Zeit bleiben und den sicheren Hafen der Edelmetalle noch lange Anziehungskraft verleihen.

Eine steigende Silbernachfrage beflügelt auch Silberunternehmen wie Summa Silver oder Discovery Silver.

Summa Silver – https://www.youtube.com/watch?v=MdRaDrg_1MQ – kann eine 100-prozentige Beteiligung am Hughes-Projekt in Nevada und am Mogollon-Projekt in New Mexiko, wo gerade mit den Bohrungen begonnen wurde, erwerben.

Discovery Silver – https://www.youtube.com/watch?v=yPte8DInq4I – besitzt unter anderem das Flaggschiffprojekt Cordero in Mexiko. Laut einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung liegt hier eine gemessene und angezeigte Ressource von 910 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Summa Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2021 – Bildung als Potential Kutterlehre – Spannender Kriminalroman