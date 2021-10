Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2021 – Bildung als Potential

Ursula Baatz präsentiert in „Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2021“ Beiträge von Referenten und Teilnehmern aus unterschiedlichen Disziplinen.

Das jährlich von der Gesellschaft für Forschungsförderung NÖ veranstaltete Symposion Dürnstein ist ein internationaler Gedankenaustausch an der Schnittstelle von Philosophie, Religion und Politik. Referenten und Teilnehmer aus unterschiedlichen Disziplinen können so Impulse setzen und Neues entstehen lassen. Vom 4. – 6. März 2021 fand die Jubiläumsausgabe des Symposion Dürnstein mit dem thematischen Schwerpunkt „Bildung“ unter besonderen Vorzeichen statt. Laut Johanna Mikl-Leithner, der Landeshauptfrau, verfolgten mehr als 500 Interessierte kostenfrei via Live-Stream die Diskussionen und Vorträge rund um Politik, Religion und Philosophie aus der Minoritenkirche in Krems/Stein. Dieses Buch soll nun noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, sich mit den besprochenen Themen auseinander zu setzen.

Die Leser finden in dem „Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2021“ von Ursula Baatz eine Vielzahl abwechslungsreicher Beiträge, die in beliebiger Reihenfolge, je nach Interessenschwerpunkt, gelesen werden können. Es geht u.a. um interessante Fragen wie: Ist Bildung ein Menschenrecht und als solches lebensnotwendig für ein individuell gelungenes Leben? Macht Bildung allein einen Menschen zu einem guten Menschen? Falls ja, warum gibt es so viele sehr gebildete „böse“ Menschen? Und was ist Bildung überhaupt? Für jeden Leser mit Interesse an dem Thema Bildung ist das „Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2021“ Pflichtlektüre.

„Tagungsband zum Symposion Dürnstein 2021" von Ursula Baatz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-2513-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

