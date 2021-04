Polytechnische Bildung in der Vorschulpädagogik – Unter Gesichtspunkten des altersspezifischen Lernverhaltens

Die Autoren machen in „Polytechnische Bildung in der Vorschulpädagogik“ deutlich, dass es an der Zeit für ein Umdenken in der Bildungspolitik ist.

Die Entwicklung von Kindern verläuft naturgemäß in verschiedenen Phasen. Mit dem wachsenden Reifegrad des kindlichen Gehirns nehmen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten sprunghaft zu. Leider wird das in der Bildung oft nicht wirklich berücksichtigt. Die alterstypischen Veränderungen sollten laut den Autoren dieses Buchs in der pädagogischen Arbeit in den Kindertagesstätten wieder verstärkt in den Fokus rücken. Die Autoren stellen die Frage, was gegen eine altersgerechte wissenschaftliche Wissensvermittlung in täglichen Beschäftigungen spricht. Durch Beschäftigungen werden die Kinder weder in ihrer kreativen Entfaltung behindert noch werden sie zu uniformen Maschinen im Kinderknast gemacht. Es muss endlich ein Umdenken in der Bildungspolitik stattfinden, damit die Bevölkerung nicht auch noch den Anschluss an das geistige Mittelfeld verlieren. Jedes Kind soll seine Chance auf eine umfassende individuelle Förderung seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten haben.

Diese Chance erhalten Kinder laut „POLYTECHNISCHE BILDUNG IN DER VORSCHULPÄDAGOGIK“ von Hella Rieck, Dagmar Buck und Dietmar-Wilfried R. Dr. Buck aber nur dann, wenn ihnen das Wissen durch Anleitungen und Demonstrationen von Erziehern zielgerichtet in Beschäftigungen vermittelt wird. Damit wird die soziale Herkunft der Kinder in den Hintergrund gestellt. Dieses Buch ist ein Teil der Reihe „Lernen will gelernt sein“. Diese ist so aufgebaut, dass jeder Altersgruppe zwei Bände gewidmet sind. Ein Band beschäftigt sich mit den altersspezifischen Besonderheiten der Kinder. Im Folgeband werden Vorschläge zur Gestaltung von Inhalten in den Fachbereichen Muttersprache und Literatur, Natur, Mengen/Längen und Gewichte, Kunst, Musik und Gesellschaft unterbreitet.

„POLYTECHNISCHE BILDUNG IN DER VORSCHULPÄDAGOGIK" von Hella Rieck, Dagmar Buck, Dietmar-Wilfried R. Dr. Buck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12168-3 zu bestellen.

