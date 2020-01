Die Zukunft dank guter Bildung meistern

Schwetzingen, 30.01.2020. Bei all den weltbedrohlichen Herausforderungen, die auf die nächsten Generationen zukommen werden, ist die Investition in diese wichtiger denn je.

Die Verantwortung für Bildung wird manchmal in die privaten Haushalte verlagert. Eltern schaffen es aus verschiedenen Gründen aber teilweise nicht die Flut von Anforderungen in Schule, Umwelt und Gesellschaft zu bewältigen. Nachhilfeunterricht – so alt wie die Schulen selbst – ist zu einer selbstverständlichen Lösung geworden. Sie hilft, den heute stetig steigenden Leistungsanforderungen zu begegnen und gibt die Unterstützung, die Kinder brauchen. Nachhilfe und externe Prüfungsvorbereitung werden dabei längst nicht mehr als Förderung der „Schwachen“ angesehen.

Schulische Aufgaben selbst lösen: ähnlich wie im Leistungssport, suchen Schüler Bildungsinstitute selbstständig auf, um individuelle Unterstützung für bessere Leistungen zu erhalten, oder den Anschluss nicht zu verlieren. In der Einzelbetreuung kann der Unterricht speziell auf die Schwierigkeiten und Lücken des Lernenden und dessen Lerntempo abgestimmt werden. Das Lernen in gleichartigen Kleingruppen motiviert und stärkt das Selbstbewusstsein, da der Schüler wahrnimmt, dass auch andere überfordert sind. Fragen können dabei ohne Blöße gestellt werden,wodurch die Schüler nicht in ihrer Entwicklung gebremst, sondern zum Lernen und zur Neugier angeregt werden. Das langfristige Ziel ist es, aufzuzeigen, wie schulische Aufgaben selbstständig und ohne regelmäßige Hilfe bewältigt werden können. Dazu bietet die private Nachhilfeschule Dr. Sussieck in Schwetzingen nicht nur fachbezogenen Unterricht, sondern auch Prüfungsvorbereitungskurse für Abschlussschüler und Auszubildende in allen Fächern an. Auch das Motivations- und Lerntechnikseminar findet immer mehr Anklang und aktive Interessenten.

Nachhilfeschule Dr. C. Sussieck * Grenzhöfer Straße 3 * 68723 Schwetzingen * Telefon: 06202/12260 * www.sussieck.de

