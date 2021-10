Überleben Im Organisationszoo – Ein „Survival-Kit“ für den Büroalltag

Claudia Hupprich gibt geplagten Seelen in „Überleben Im Organisationszoo“ eine Bedienungsanleitung für den erfolgreichen Umgang mit Meeting-Gorillas, Panik-Kaninchen und Krawall-Wildschweinen.

Wer gelegentlich den Eindruck hat, dass Kollegen teils tierische Verhaltensweisen an den Tag legen, der ist mit dieser Assoziation nicht allein. So mancher Mensch leidet unter Besprechungen, in denen nur der Meeting-Gorilla das Sagen haben. Viele Menschen finden Statusmeetings mit Krawall-Wildschweinen extrem anstrengend. Und so mancher Arbeiter beschwert sich darüber, dass Giftspritzen-Tarantel aus dem Büro gegenüber den letzten Nerv rauben.

In manchen Organisationen geht es tatsächlich zu wie in einem Zoo, aber das kann man sich auch zunutze machen. In diesem neuen Buch, „Überleben Im Organisationszoo“ von Claudia Hupprich, erfahren die Leser, wie sie die Strategien der verschiedenen Zoobewohner blitzschnell durchschauen und souverän agieren. Sie erhalten ein wirkungsvolles „Survival-Kit“, mit dem sie den Alltag im Organisationszoo erfolgreich, nervenschonend und mit Humor meistern.

Die Autorin des Ratgebers „Überleben Im Organisationszoo“, Claudia Hupprich, ist Managementberaterin, Master Coach und Dozentin für Wirtschaftspsychologie. Seit über 20 Jahren unterstützt sie Menschen und Organisationen, die sich in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden möchten. Sie ist Finalistin des Newcomer Awards der German Speakers Association, Certified Professional Speaker und hält regelmäßig Vorträge.

Alle in diesem Buch enthaltenen Bewohner des Organisationszoos entstammen der Feder von Professor Davor Bakara. Er wurde mehrfach bei renommierten internationalen Wettbewerben wie American Illustration, Communication Arts, Creative Quarterly und 3×3 ausgezeichnet.

„Überleben Im Organisationszoo“ von Claudia Hupprich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37727-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

