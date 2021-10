BLINDE BILDER – Ein außergewöhnlich perfider Psychothriller raubt Lesern den Schlaf

Ein blinder Maler trägt in Ingrid Poljaks „BLINDE BILDER“ zu einem Rätsel in einer Mordermittlung bei.

Der blinde Maler Sascha Samarian malt faszinierende Bilder. Allerdings hat er auch ein seltsames Interesse an den Frauen, die er malt. Fred dagegen musste das Bauunternehmen seines Vaters übernehmen. Diesem droht nun die Pleite. Er kann auch sein letztes Projekt nicht fertigstellen, weil in der Baugrube eine Leiche liegt. Da bietet ihm Samarian ein Bauprojekt an, doch der Maler interessiert sich auch für Freds Schwester. Bald tauchen neue Leichen auf und in Freds Pick-Up findet die Polizei Blutspuren. Wie hängt alles miteinander zusammen und was hat es mit der Faszination des blinden Malers wirklich auf sich?

Der Roman „BLINDE BILDER“ von Ingrid Poljak ist ein spannender Psychothriller rund um einen schrägen Maler, einen Bauunternehmer in der Krise und einen geldgierigen Galeristen. Lösen Sie mit Ingrid Poljak das Geheimnis des blinden Malers und erfahren Sie in einer verschlungenen, bis zum Ende packenden Lektüre, wer hinter den Morden steckt.

Die in Wien geborene Autorin begann in Ermanglung von Büchern, die ihr gefallen, selbst Romane zu schreiben. Nach dem Studium an der TU Wien war sie viele Jahre als Architektin und nebenberuflich als Grafikerin tätig. Während dieser Zeit kam sie nur sporadisch zum Schreiben, einige Romane und Romanfragmente blieben liegen. Seit sie vor einigen Jahren den Beruf aufgegeben hat, widmet sie sich ganz dem Schreiben. Sie verfasst hauptsächlich Krimis, Thriller und mysteriöse Kurzgeschichten.

„BLINDE BILDER“ von Ingrid Poljak ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26031-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

