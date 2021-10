Rijeci – Worte – Lyrische Gedanken

Ante Gune Culina präsentiert mit „Rijeci – Worte“ eine deutsch-kroatische Gedichtsammlung.

Dieses neue Buch ist der vierte Lyrikband des kroatischen Autors Ante Gune Culin. „Rijeci – Worte“ präsentiert eine Auswahl zahlreicher Gedichte. Von der Zuneigung zum geliebten Menschen über die Liebe zu Mensch und Natur bis hin zu den Fragen nach dem Sinn und Zweck des menschlichen Daseins und woher die Welt kommt, ist der Bogen der Themen gespannt. Die Leser finden in diesem Band ein kurzweiliges, teils nachdenklich stimmendes Konglomerat aus Versen gewebt aus Liebe, Freude und Heiterkeit, aus tiefen Emotionen und Besinnlichkeit, aber auch aus Wehmut und Trauer – facettenreiche Poesie, in der sich manch einer selbst wiedererkennen oder wiederfinden kann.

Das schön gestaltete Buch „Rijeci – Worte“ von Ante Gune Culina wird mit außergewöhnlichen Zeichnungen von der Malerin Karolina Kulier Culina gewürzt und verspricht Liebhabern von Poesie viel Lesevergnügen. Die Gedichte sind sowohl auf Deutsch als auch auf Kroatisch geschrieben.

Der Autor, der bereits im Alter von 13 Jahren sein erstes Gedicht schrieb, wurde im Jahr 1949 in Pridraga bei Zadar (Kroatien) geboren. 1969 verschlug es ihn beruflich in die norddeutsche Stadt Lübeck nahe der Ostsee. Er verfasst Gedichte zu unterschiedlichsten Themenbereichen des Lebens, in Deutsch und Kroatisch – seiner Muttersprache. Nebenbei übersetzt er auch Lyrik aus dem Deutschen ins Kroatische und umgekehrt.

„Rijeci – Worte" von Ante Gune Culina ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39732-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

