PROJEKT TERRA 2 – Lichtbotschaften vom Sirius: Eine Bewusstseinsschule der neuen Zeit

Antje Thiers und Ute Brink stellen in „PROJEKT TERRA 2“ die 7 Schlüssel zum erwachten Bewusstsein vor.

Im Frühjahr 2019 kontaktierten Lazarus und sein sirianisches Forschungsteam erstmals das Channelmedium Antje Thiers. Gemäß dem Ansinnen des Forschungsteams war es ihr ausdrücklicher Auftrag, ihr Wissen über unseren globalen Geburts- und Bewusstseinsaufstiegsprozess in mehreren Bänden zu veröffentlichen. Lazarus und sein Team baten die Autorin darum, ihnen bei einem jahrtausendealten Forschungsauftrag zu helfen, der für das Team seinen Anfang im Jahr 1972 nahm. Das Ende soll im Jahr 2030 kommen. Lazarus teilte ihr mit, dass sich die Menschen in einer Art Schlafzustand befinden, aber unmittelbar vor einem evolutionären Sprung stehen. Lazarus und sein Team will der Menschheit dabei helfen, aus der Matrix auszusteigen und wirklich zu leben.

Das Werk „PROJEKT TERRA 2“ von Antje Thiers und Ute Brink ist der 1. Band der gleichnamigen Reihe. Mithilfe der vorgestellten sieben Schlüssel werden die Leser von Lazarus und seinem Forschungsteam durch einen Bewusstseinsprozess geleitet, der Schritt für Schritt zum Anstieg des Bewusstseins und damit ins erwachte Bewusstsein führt. Die Leser werden dazu eingeladen, ihr Leben selbst aktiv zu gestalten und ihr volles spirituelles Potenzial zu nutzen. Die Inhalte dieses Buches, einschließlich der Fragen, wurden in mehreren Sitzungen, in Zusammenarbeit mit der Co-Autorin, medial empfangen.

„PROJEKT TERRA 2“ von Antje Thiers und Ute Brink ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39555-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

